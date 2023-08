Ritrovata la ragazzina di 12 anni scomparsa giovedì a Bari

È stata ritrovata Gabriela, la 12enne scomparsa giovedì da Bari mentre accompagnava la madre a fare compere.

Con la sua famiglia vive a Carovigno, in provincia di Brindisi ed è stato proprio il sindaco della frazione a confermare il ritrovamento avvenuto in queste ore. Sono stati giorni di tensione e paura perché la minorenne si era allontanata facendo perdere le proprie tracce e la madre era disperata. Più volte è stata ascoltata dalle forze dell’ordine per ricostruire al meglio i fatti e ancora adesso non abbiamo dettagli in merito alle circostanze che hanno portato alla scomparsa e poi al ritrovamento. Non è chiaro cosa sia successo quella mattina del 10 agosto all’interno del negozio di fotografia di Bari, l’importante però è che Gabriela sia tornata a casa. Una spiacevole vicenda che per fortuna ha avuto un lieto fine.

Ritrovata la 12enne scomparsa a Bari

Era la mattina del 10 agosto quando Gabriela Emanuela si è recata in un negozio di fotografia di Bari con la madre ma mentre questa era impegnata a scegliere alcuni oggetti, è misteriosamente scomparsa.

Subito è scattato l’allarme e le forze dell’ordine hanno cercato la 12enne di Carovigno, nel Brindisino, in lungo e in largo. Oggi c’è stato il suo ritrovamento e la notizia è stata accolta con gioia da quanti in questi giorni erano in apprensione per lei, come i compagni di classe che avevano lanciato degli appelli sui social per ritrovarla.

Non sappiamo che fine abbia fatto Gabriela in questi giorni perché le indagini sono riservate e non sono stati resi noti i dettagli. Sappiamo però la cosa più importante: la 12enne sta bene, è stata portata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni di salute sono buone.

All’inizio era solo una voce quella relativa al ritrovamento, invece poi la notizia è stata confermata dal sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, che su Facebook ha comunicato il fatto e poi ha ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro svolto fin da subito, senza sosta, per riportare la ragazza da sua madre.

La scomparsa

Gabriela ha seguito la madre a Bari per alcune commissioni e da quel giorno, ovvero giovedì scorso, è scomparsa nel nulla. Un fitto mistero, seguito con apprensione anche dall’Associazione Penelope Puglia: “Siamo in costante contatto con i familiari. Gabriela non conosce Bari, potrebbe essere in pericolo”, questo aveva detto la presidente Annalisa Loconsole.

Il negozio dove la madre l’ha persa di vista si trova in viale Unità d’Italia. Lei era entrata mentre la ragazzina stava fuori ma tenuta d’occhio da lontano. Quando la donna è uscita non l’ha trovata più e ha cominciato a cercarla ma senza risultati.

Così insieme al marito ha lanciato l’allarme denunciando la scomparsa ai carabinieri di zona e subito sono partite le ricerche. I genitori hanno fornito agli agenti alcuni dettagli per velocizzare le operazioni, ad esempio sul vestiario (maglietta nera, pantaloncini corti, scarpe Nike bianche).

Le ricerche – portate avanti anche con l’acquisizione delle telecamere di zona – hanno dato i loro frutti e oggi Gabriela è potuta tornare a casa. Il caso era anche stato trattato alla trasmissione Chi l’ha visto?. Rimane solo una grande paura ma in queste ore Gabriela si sta riprendendo, le sue parole saranno utili per capire cosa è successo e per quale motivo si sia allontanata quel giorno.

Poteva essere un altro caso di scomparsa di minore ma per fortuna si è risolto in breve.