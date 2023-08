100 euro in più sull’assegno, senza domanda: li riceveranno tutti questi pensionati

Una nuova mozione del Governo potrebbe far lievitare l’importo pensionistico degli italiani. Scopriamo di cosa si tratta e come ottenere questo aumento.

Le pensioni percepite dagli italiani sono sicuramente inferiori rispetto alla media europea. Spesso i pensionati faticano ad arrivare a fine mese ed è per questo che non riescono a condurre un’esistenza dignitosa. Sembra però che il Parlamento e il Governo stiano lavorando per trovare una soluzione, un piccolo aiuto da conferire a questa fetta di popolazione.

È stata quindi avanzata l’ipotesi relativa ad un aumento di 100 € da concedere sulla pensione dei cittadini. Vediamo che cosa è stato deciso e, soprattutto, cosa bisognerà fare per ottenere questo piccolo aumento sulla propria mensilità.

Aumento delle pensioni: 1.000 euro per ogni pensionato?

Vivere al giorno d’oggi non è facile, in quanto il costo della vita è davvero molto caro. Molti pensionati stanno patendo in prima persona queste difficili condizioni, in quanto il guadagno che ricevono ogni mese è davvero misero.

Basti pensare che solo una piccola fetta della popolazione riesce a superare i 1.000 € di pensione al mese, mentre la maggior parte arriva a malapena alla metà di questa cifra. Per questo motivo il Governo sta pensando a come alleggerire il carico di queste persone, proponendo degli aiuti concreti in questo periodo storico così difficile.

Tra le diverse proposte di Legge, quella di garantire la soglia minima dei 1.000 € ad ogni pensionato. Questa promessa sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dall’insediamento del nuovo Governo ma, al momento, non si è ancora concretizzata. Forse i tempi richiesti per la realizzazione di questa riforma sono più lunghi del previsto, ma lo Stato ha deciso di tamponare la situazione proponendo un piccolo aumento. Stiamo parlando di 100 € in più sulle pensioni.

100 € in più: ecco in cosa consiste l’aumento sulle pensioni

Attualmente il Governo sta pensando di offrire una nuova opportunità a tutti coloro che percepiscono la pensione. Si tratta di un provvedimento che potrebbe partire nei primi mesi del 2024, una soluzione transitoria in attesa di quella che sarà la sentenza definitiva.

È stato detto, infatti, che sarà impossibile portare la pensione di tutti a 1.000 € entro il 2004 ma, proprio per questa ragione, bisogna fare qualcosa che possa lenire questa situazione a dir poco spiacevole. Il Governo ha quindi parlato di un aumento di circa 100 € sulla pensione anche se, ovviamente, non saranno tutti i pensionati a beneficiarne.

Questo sarebbe il primo incremento verso l’elargizione delle nuove pensioni, anche se non è chiaro chi potrebbe disporne e quali requisiti siano necessari per poterne beneficiare. Al momento la strada per ottenere delle risposte certe è ancora intricata, in quanto la Legge potrebbe cambiare da un momento all’altro. Si pensa che, quasi sicuramente, questi 100 € verranno concessi a tutti coloro che percepiscono una pensione più bassa o, almeno, questo è quello che succederà in un primo momento.

Over 75: la rivalutazione del trattamento pensionistico

Da non sottovalutare la situazione che ha visto come protagonisti tutti coloro che hanno più di 75 anni di età. E’ proprio verso queste persone che il Governo ha deciso di attuare i primi incrementi, in quanto per loro il costo della vita risulta essere ancor più insostenibile.

Nella maggior parte dei casi, infatti, è proprio in questa fascia di età che si presentano i più grandi problemi di salute e tutto questo richiede l’acquisto di farmaci e cure spesso molto costosi. Molte medicine sono sovvenzionate dalla Mutua, ma non tutte, motivo per cui i pensionati sono comunque tenuti ad acquistarne una parte. Considerando il valore piuttosto esiguo della pensione è facile presupporre come poi, alla fine, sia davvero poco quello che rimane in tasca a questi poveri vecchietti.

L’ultima Legge di Bilancio ha quindi deciso di stabilire dei paletti per tutti quelli che hanno più di 75 anni attraverso una rivalutazione relativa al loro trattamento pensionistico. Proprio per questo, tutte le persone in possesso dei giusti requisiti andranno a ricevere una pensione minima di circa 600 € .. Se a questi si andranno ad aggiungere i 100 € di bonus la cifra salirà a 700 € e sarà sicuramente un grande aiuto per chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. Rimaniamo quindi in attesa in merito a quelle che saranno le nuove proposte di Legge nei prossimi mesi del 2024.