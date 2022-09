Aurora Ramazzotti in lacrime sui social, la figlia della Hunziker si sfoga: “Non lo posso più aprire”

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha fatto preoccupare i suoi fan mostrandosi in lacrime. Vediamo cosa è successo.

Dopo aver annunciato la gravidanza già spoilerata da diversi organi di stampa, Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare sui social.

Aurora Ramazzotti presto mamma

Finalmente Aurora Ramazzotti ha deciso di dare ragione ai rumors annunciando ufficialmente la sua gravidanza. Le voci circa la sua dolce attesa, infatti, erano già trapelate ad agosto, al termine delle vacanze in Sardegna in compagnia di mamma Michelle.

Le due, infatti, erano state viste, poco prima di rientrare a Milano, in una farmacia ad acquistare un test di gravidanza. Una mossa, la loro, non proprio felice se avessero voluto mantenere il riserbo. Da allora, erano iniziate a circolare le notizie secondo le quali una delle due era sicuramente in dolce attesa.

La conferma ufficiale è arrivata soltanto un mese dopo, quando Aurora Ramazzotti ha voluto rivelare la verità. La ragazza è incinta di Goffredo Cerza, il suo fidanzato storico, quello con cui fece l’ormai celebre scherzo alla madre, andato in onda sulle reti Mediaset.

Il perché delle sue lacrime

Dopo l’annuncio tanto atteso, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare ai suoi fan. Stavolta, però, li ha preoccupati molto poiché si è mostrata in lacrime in una story di Instagram, dove ha molto seguito.

Oltre al periodo particolare che sta vivendo, felice e scombussolante al tempo stesso, la Ramazzotti ha affermato di avere un blocco e non sapere come comportarsi. In pratica, non credeva che la notizia della sua dolce attesa si sarebbe amplificata così tanto.

Il motivo delle sue lacrime, però, è legato a qualcos’altro. Nella didascalia che accompagna la foto, infatti, si legge:

“Non riesco più ad aprire Tik Tok”.

Un’affermazione che, probabilmente, si lega a doppio nodo con la natura della piattaforma. TikTok è, infatti, famosa per essere un luogo dove si condividono non solo divertenti ma anche emozionanti che talvolta hanno a che fare anche con i bambini. Per questo motivo, Aurora, quando le capitano a tiro questi video, non riesce a trattenere le lacrime.

I fan si sono talmente preoccupati che lei stessa ha dovuto chiarire:

“Non so perché avete dedotto automaticamente che era perché la gente mi insulta, ma questa volta non era per questo”.

Piuttosto, ha confermato di essere estremamente sensibile a causa degli ormoni. La Ramazzotti non ha potuto fare a meno di adorare il fatto che i fan si siano preoccupati per lei.