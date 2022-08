Ritorno a scuola: le spese salgono, l’inflazione colpisce le famiglie

Il nuovo anno scolastico per molte famiglie si prevede molto caro, con l’avvicinarsi dell’inizio, ci sono brutte sorprese all’orizzonte: i costi di libri e materiali vari sono aumentati rispetto allo scorso anno, lo dice il Codacons.

Brutte notizie per le famiglie che si preparano a mandare i propri figli a scuola, con l’arrivo di settembre, mese in cui gli istituti italiani riapriranno agli studenti.

Ma a quanto pare l’inflazione è arrivata anche sui libri e sui materiali scolastici, di cui i bambini e i ragazzi non possono fare a meno e che, quest’anno, peseranno quanto mai sulle spese familiari. Ecco il monitoraggio eseguito dal Codacons cosa comunica rispetto all’aumento dei costi.

Scuola, i costi aumentano, ecco le stime del Codacons

Non sarà un anno scolastico facile per le famiglie italiane: quello che sta per iniziare vede, infatti, dei costi molto elevati per quanto riguarda i libri e i diversi materiali che servono ai ragazzi per tornare a scuola.

In questo periodo, dopo le vacanze estive, molte famiglie si preparano a questo giorno, pronti ad acquistare per i propri figli tutto ciò che serve, come ogni anno.

Purtroppo, però, in questa seconda metà del 2022 i costi per i materiali scolastici sono aumentati del 7% rispetto al 2021, come comunica il Codacons. L’associazione, infatti, ha fatto un primo monitoraggio su i negozi sia fisici che online.

La scoperta è quella che diari, zaini, astucci, penne, gomme, quaderni ma anche i libri costano di più, un rialzo davvero incisivo che porterà le famiglie a spendere tantissimi soldi.

Si parla di una stima di circa 1.300 euro a studente, compreso tutto quello che serve necessariamente per tornare tra i banchi di scuola.

Secondo il Codacons, uno zaino firmato, ad esempio, può costare fino a 200 euro, ma anche gli astucci hanno raggiunto prezzi folli, come 50 o 60 euro addirittura. I più costosi, sono quelli che firmano gli influencer o gli youtuber, che sono diventati gli idoli dei ragazzini di oggi, o anche di alcune squadre di calcio.

I costi dei libri di testo, aumenti pazzeschi

Sempre secondo le stime pubblicate dall’associazione consumatori, il costo per comprare tutto quello che serve a uno studente, quest’anno arriva a 588 euro solo per il materiale tipo diario, astucci, penne e cancelleria.

Ma sono i libri di testo quelli che incidono maggiormente sulla spesa familiare: il loro prezzo varia a seconda del grado di istruzione (elementari, medie o superiori) e l’aumento potrebbe far arrivare a cifre di oltre 1000 euro a studente, una cifra che non tutte le famiglie riescono a sostenere.