Uvalde: il capo della polizia della scuola licenziato 3 mesi dopo il massacro

Il capo Pete Arredondo, criticato per la risposta alla sparatoria di Uvalde in cui sono morti 19 bambini e due insegnanti, definisce il suo licenziamento un “linciaggio pubblico”.

Mercoledì il consiglio distrettuale scolastico di Uvalde ha votato all’unanimità il licenziamento di Pete Arredondo, il capo della polizia ampiamente criticato per la sua risposta a una sparatoria in una scuola elementare del Texas che ha ucciso 19 bambini e due insegnanti per mano di un diciottenne armato di pistola fucile ad alta potenza.

Mercoledì il consiglio distrettuale scolastico di Uvalde ha votato all’unanimità il licenziamento di Pete Arredondo

Arredondo non ha partecipato alla sessione, che ha coinciso con il terzo mese di anniversario della tragedia, la seconda peggiore sparatoria nella scuola della storia degli Stati Uniti. L’avvocato di Arredondo, che chiedeva la reintegrazione dopo essere stato sospeso, ha descritto il processo come un “linciaggio pubblico incostituzionale”.

L’avvocato ha aggiunto che il suo cliente non ha partecipato all’assemblea a causa delle minacce di morte che ha ricevuto. Circa 100 persone hanno assistito al licenziamento di Arredondo, uno dei principali attori nella mancata risposta delle forze dell’ordine alla sparatoria.

Il capo della polizia era sospeso senza stipendio dallo scorso 22 giugno. “Vigliacco!” e “Senza giustizia non c’è pace”, sono state alcune delle grida dei parenti delle vittime, che sono andati a fare in modo che i sette membri del Distretto Scolastico votassero a favore del licenziamento di Arredondo, una delle richieste più ripetute da quando è avvenuta la tragedia. La sessione del consiglio, tuttavia, si è svolta a porte chiuse.

Questa decisione è stata criticata dai manifestanti, che hanno chiesto trasparenza. Secondo un ampio rapporto pubblicato dalle autorità del Texas, Arredondo è stato uno dei primi ad arrivare sulla scena del crimine. All’inizio del 2020, era stato incaricato di sei agenti di polizia di monitorare nove scuole all’interno della contea.

Le autorità di Uvalde hanno creato questa forza di polizia dopo una sparatoria in una scuola a Santa Fe, vicino a Houston, dove un tiratore ha ucciso 10 persone nel maggio 2018. L’obiettivo delle forze di polizia era prevenire e occuparsi di un’emergenza come quella avvenuta a maggio 24 ultimo. Arredondo è stato in prima linea in una risposta ufficiale che ha portato 23 aziende a rispondere all’emergenza alla Robb Elementary School, situata in una piccola città a maggioranza latina nel sud-ovest dello stato, vicino al confine con il Messico.

In totale, quel giorno erano presenti 376 ufficiali. Le prestazioni di questo piccolo esercito civile, tuttavia, lasciavano molto a desiderare. Salvador Ramos, il tiratore, è entrato nella scuola sparando proiettili dal suo AR-15. Entrò in una stanza. Quando i primi poliziotti che hanno risposto alla chiamata sono entrati nel centro educativo, Ramos ha sparato contro di loro, costringendoli a ritirarsi.

Questo, secondo l’inchiesta ufficiale, ha portato Arredondo a commettere “un terribile e tragico errore”

Questo, secondo l’inchiesta ufficiale, ha portato Arredondo a commettere “un terribile e tragico errore”. Arredondo, che aveva dimenticato la sua radio per comunicare e stava impartendo ordini con il cellulare (in seguito disse che doveva avere entrambe le braccia libere per usare le armi), credeva che Ramos fosse messo alle strette in una delle aule. Questo, sempre secondo le indagini, ha fatto sì che la risposta delle autorità passasse dall’assistere a un tiratore attivo a uno trincerato.

“L’abbiamo messo alle strette… Con la polizia dal lato nord e un altro gruppo a sud. E sapevamo che c’erano altri bambini in altre classi. Il mio pensiero era che fossimo una barriera e che dovessimo far uscire i bambini”, ha spiegato Arredondo davanti alla commissione legislativa che ha indagato sulle responsabilità di quella giornata. Il 9 giugno ha spiegato in un’intervista al Texas Tribune di non essere il comandante incaricato della risposta all’incidente.

Arredondo si è giustificato sostenendo che non hanno sentito le urla dei minori e che i poliziotti non avevano una visione chiara di Ramos, che aveva comprato un arsenale il giorno in cui aveva compiuto 18 anni. “Devi avere un bersaglio prima di sparare con la pistola. È qualcosa che mi è passato per la mente un milione di volte”, ha detto il capo della polizia il 21 giugno. All’interno delle aule, tuttavia, bambini e insegnanti hanno chiamato i servizi di emergenza per chiedere alla polizia di intervenire sulla situazione.

La polizia era già lì, ma nessuno ha fatto nulla per 77 minuti, il tempo necessario prima che un gruppo tattico della Border Patrol sia entrato in classe per uccidere Ramos. I sette membri che compongono il Consiglio Distrettuale Scolastico si sono rifiutati di leggere la dichiarazione che Arredondo ha inviato loro, richiesta che è stata archiviata oggi. ”

Quando un dipendente del governo licenzia un individuo in circostanze che danneggiano la reputazione dell’individuo e non riesce ad avere l’opportunità di riabilitare il suo nome, l’individuo può chiedere un risarcimento finanziario”, afferma nel documento George Hyde, l’avvocato dell’ex capo della polizia.

“L’unica persona responsabile di questa tragedia è l’assassino“, afferma Hyde in un documento di 17 pagine. “Sono uno scherzo. Non dovrebbero avere nessun piatto. Nessuno”, ha detto Vincent Salazar, nonno di Layla Salazar, una vittima del massacro di 11 anni, il giorno in cui è stato rilasciato il rapporto.