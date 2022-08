Michelle Hunziker scoop, è finita: il vero motivo dell’addio a Angiolini | È tornata da lui

Michelle Hunziker ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi per la sua relazione con Giovanni Angiolini, ma ora pare che la relazione sia già lontana anni luce e lei si è avvicinata a un suo famosissimo ex.

Dopo la rottura con Tommaso Trussardi, con il quale è stata sposata per ben 10 anni, Michelle Hunziker sembrava aver ritrovato l’amore, o almeno il romanticismo, con Giovanni Angiolini, il famoso chirurgo delle star nonché ex gieffino.

La conduttrice è stata avvistata spesso con lui, in atteggiamenti romantici, al mare e anche con le figlie di lei. Ma ora, sembra che Michelle sia partita per nuovi orizzonti lasciando alle spalle la sua relazione con Angiolini. Ma dov’è andata? Proprio molto vicino a un suo ex che rimarrà sempre nel suo cuore.

Michelle Hunziker di nuovo single? Ecco le indiscrezioni

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati una delle nuove coppie più chiacchierate dal gossip quest’estate, solo dopo Elodie e Andrea Iannone che pure stanno facendo molto parlare i rotocalchi. Ma torniamo alla Hunziker.

Michelle, infatti, dopo una lunga relazione finita con Tomaso Trussardi, aveva ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Angiolini, famoso medico chirurgo delle star, che ha partecipato anche al Grande Fratello.

I due sembravano molto affiatati, dalle foto che sono trapelate in questi mesi e sembra che Angiolini abbia conosciuto anche le tre figlie della conduttrice.

Ora, però, sembra che il settimanale Chi riporti una notizia shock, ovvero che la storia tra i due è già finita. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Michelle sembra aver gettato la spugna e ha già dimenticato il bel medico. Per consolarsi, intanto, la Hunziker ha trascorso il Ferragosto in un un posto molto bello e rilassante, la Franciacorta, proprio vicinissimo alla tenuta di un suo famoso ex.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sempre vicini, un amore che non svanisce

C’è un detto che dice che si torna sempre dove si è stati bene e Michelle Hunziker lo sa bene: infatti, sembra che la showgirl sia partita proprio per la Franciacorta, dove l’ex marito Eros Ramazzotti ha una grande tenuta.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha fatto sognare per tanti anni: i due negli anni ’90 erano una delle coppie più amate dello show business, giovani e perfetti, che si amavano alla follia.

La loro separazione fu devastante, ma negli anni Eros e Michelle hanno saputo mantenere un rapporto bellissimo, per arrivare fino ad oggi dove li vediamo complici e sempre vicini l’uno all’altra, nel bene e nel male.

In questo periodo, Eros Ramazzotti sta trascorrendo del tempo in Franciacorta, dove tempo fa ha costruito una fantastica tenuta, con vigneti, cavalli e distese di verde infinite, dove fare lunghe passeggiate.

In questi giorni, pare proprio che Michelle si sia rifugiata proprio lì, per svagarsi e allontanare la nuova relazione con Angiolini, in cui c’è da dire in molti non credevano affatto.

I due ex Eros e Michelle si sono visti e insieme hanno condiviso alcune sessioni di sport, una delle attività che li accomuna: ovvero, il karate Kyokushinkai, una disciplina in cui Michelle si è diplomata proprio qualche tempo fa.