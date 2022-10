Ritirate gallette Carrefour: “Possibile presenza di microtossina”

Si parla ultimamente di alimenti ritirati dagli scaffali del supermercato, l’ultimo è un prodotto in vendita nei Carrefour.

Parliamo di due lotti di gallette di riso: R22159A e R22160A con scadenza nel 2023.

Ritirate gallette di riso Carrefour

In questo periodo si parla molto di alimenti ritirati dal commercio per la possibile presenza di Listeria, invece a preoccupare stavolta sono delle microtossine.

Per il sospetto della loro presenza, sono stati ritirati due lotti di gallette a marchio Carrefour, prodotte dalla Continental Bakeries-Granco Sa con sede in Belgio.

Sembra che queste gallette giganti che i clienti della nota catena di supermercati conoscono molto bene, possano contenere delle pericolose microtossine.

Il Ministero della Salute ha così diramato una nuova allerta richiamando le confezioni da 200 grammi dei lotti R22159A e R22160A e ovviamente invitando chi le ha acquistate a riconsegnarle immediatamente nel punto vendita.

I prodotti della linea Carrefour Bio sotto la lente di ingrandimento potrebbero contenere dannose tossine e sebbene solo un vasto consumo di queste porti a problemi di salute gravi, è meglio evitare il consumo.

Il Ministero ha invitato a riconsegnare le confezioni per ottenere un rimborso o anche una sostituzione. Se invece non si possiede lo scontrino, il consiglio è quello di gettarle.

Il richiamo

Sul sito del Ministero della Salute l’allerta è stata pubblicata il 20 ottobre ma l’avviso di richiamo vero e proprio e la data effettiva dei controlli è del giorno precedente.

Anche se non ci sono notizie certe in merito, a scopo precauzionale l’azienda produttrice ha raccomandato di evitare il consumo e lo si legge perfettamente nel richiamo.

Nella stessa nota si cerca allo stesso tempo di tranquillizzare chi ha già fatto consumo di queste gallette, poiché si spiega che solo un consumo eccessivo di alimenti contenenti tossine può portare a problemi di salute.

Per ulteriori informazioni si può contattare il servizio clienti al numero 800650650.

La dannosità delle microtossine

L’European Safety Authority, ossia l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha voluto esprimersi in merito in qualità di ente che informa per quanto riguarda rischi associati alla catena alimentare.

Sul sito vengono date informazioni in merito alle microtossine. Queste sono composti tossici che vengono prodotti in natura da diversi tipi di funghi.

Tali funghi entrano nella catena alimentare perché infettano le coltivazioni in diverse fasi del raccolto, specialmente cereali, spezie, noci e frutta secca.

La presenza delle microtossine nei cibi che mangiamo può produrre effetti nocivi sulla salute umana e in quella animale qualora infettino i mangimi.

Tali disturbi possono essere gastrointestinali ma anche immunodeficenza, problemi renali e nei casi più gravi cancro.

L’esposizione avviene appunto tramite ingestione di alimenti contaminati o animali nutriti con mangimi contaminati.