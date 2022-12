Rita Dalla Chiesa, perché ha lasciato Forum? La Palombelli svela il vero motivo

Perchè Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum definitivamente? Lo ha raccontato la Palombelli ed è emersa tutta la verità.

È uno dei programmi Mediaset storici che continuano a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Forum mette insieme la legge italiana, i problemi comuni delle persone e un intrattenimento che piace al pubblico. Il programma viene suddiviso in due parti, infatti al mattino è in onda su Canale 5 con i casi più complicati mentre nel primo pomeriggio su Rete Quattro si affrontano altri temi nello “Sportello di Forum”. La conduttrice storica, Rita Dalla Chiesa, è stata poi sostituita dall’attuale Barbara Palombelli che ha voluto raccontare tutta la verità su questo “cambio della guardia”.

Forum di Rita Dalla Chiesa: il successo e l’addio

Rita Dalla Chiesa è stata per moltissimi anni il volto rassicurante e professionale di Forum, che andava in onda solo su Rete 4. Un contenitore molto ricco e interessante, che ha sempre messo in evidenza dei fatti e l’applicazione della legge in determinate situazioni.

È stata una lunghissima collaborazione, sino a quando la Dalla Chiesa non ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il programma. I fan della trasmissione non si sono mai rassegnati e hanno sempre chiesto il suo ritorno, o più che altro conoscere il motivo di una decisione così netta. Al suo posto è poi arrivata Barbara Palombelli, una giornalista di successo che nel tempo ha saputo conquistare il favore del pubblico.

La Palombelli ha dato sicuramente un taglio diverso alla trasmissione, cambiando il modo di interagire con il pubblico presente e anche con i protagonisti delle varie storie. Oggi si affrontano tempi caldi e impegnati a livello sociale, cercando di offrire un intrattenimento a 360°

Nonostante Forum sia sempre una trasmissione di successo, la domanda resta sempre la stessa: perché Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum?

Barbara Palombelli svela la verità su Rita Dalla Chiesa

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, moltissime persone ricordano la Dalla Chiesa impegnata come conduttrice di Forum dal 1988 sino al 1997 e poi nuovamente dal 2003 sino al 2013.

Inutile negare che la trasmissione stessa ha sempre avuto come immagine rassicurante quella di questa conduttrice, calma e preparata. Dopo qualche anno però ha deciso di lasciare definitivamente e in molti si sono chiesti il motivo.

Barbara Palombelli ha voluto dare una risposta su questo quesito durante la sua intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin. La giornalista ha raccontato che Rita Dalla Chiesa aveva ricevuto una proposta di lavoro molto interessante, per questo motivo era stata sostituita velocemente.

La proposta era pervenuta da La7 e la Dalla Chiesa aveva accettato immediatamente: questo per chiarire che le due donne non hanno mai litigato e che la Palombelli non le avrebbe soffiato il posto, come molti hanno alluso ai tempi.

Non è tutto, la Palombelli ha più volte evidenziato il fatto che le due si vogliono bene e che i loro sono rapporti tranquilli e distesi. Oggi Rita non è più in TV preferendo dedicarsi ai suoi impegni politici, tanto che per la TV sembra non esserci più tempo.