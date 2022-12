Gran Bretagna, esplode un palazzo a Jersey: tre morti e decine di feriti

Sull’isola di Jersey la più grande delle isole nel canale della Manica in Gran Bretagna si è verificata una tremenda esplosione che ha coinvolto un condominio. L’esplosione ha sventrato completamente l’edificio e causato almeno tre morti e sono ancora in corso le ricerche dei dispersi.

Un boato ha preceduto la tremenda tragedia che ha sorpreso gli abitanti all’interno delle loro abitazioni. Si tratta di un edificio di tre piani che si è letteralmente accartocciato su se stesso. La potenza dell’onda d’urto ha distrutto tutto, rendendo le ricerche dei dispersi complicate. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e la scena che si sono trovati davanti è stata sconvolgente.

Esplode un palazzo a Jersey

In Gran Bretagna si è verificata una tragedia che ha sorpreso nel cuore della gli abitanti di un condominio e ha provocato morti, feriti e sono in corso le ricerche dei dispersi. L’esplosione è avvenuta in un edificio di tre piani che si è sbriciolato in seguito alla potenza che è scaturita dallo scoppio.

Alcuni residenti hanno dichiarato di essere stati svegliati improvvisamente da quello che sembrava essere un terremoto. Un abitante del palazzo ha spiegato di aver cercato sul web la notizia del terremoto e ha capito che stava accadendo qualcosa di differente. Anche un boato è stato udito distintamente dai presenti ma nessuno poteva immaginare la devastazione che sarebbe avvenuta poco dopo.

L’edificio è crollato su se stesso e per i soccorsi che sono intervenuti prontamente si è prospettato uno scenario difficilissimo da gestire. La complicata situazione della struttura non ha reso semplici gli interventi dei vigili del fuoco che hanno dovuto affrontare una situazione difficile.

Sono state immediatamente iniziati i trasporti in ospedale dei feriti, che sono un numero davvero consistente. Il capo dei vigili del fuoco Brown ha affermato che le cause dell’esplosione non sono ancora note e che la struttura è altamente pericolosa. Ha inoltre affermato: “Il piano è che continueremo a cercare. Le squadre lavoreranno tutta la notte e non si fermeranno”.

Ha spiegato in merito alla situazione attuale della struttura che: “qualsiasi cosa facciamo, o facciamo nel modo sbagliato, può quindi mettere a repentaglio la possibilità di sopravvivenza di chiunque possa essere salvato”.

I soccorsi e le forze dell’ordine hanno lavorato incessantemente al fianco dei vigili del fuoco e stanno dando il massimo per poter trovare i dispersi che si trovano ancora sotto le macerie.

Tre morti e decine di feriti

L’esplosione nel condominio di Jersey ha sconvolto la comunità che si è resa disponibile nel fornire sostegno agli sfollati e per qualsiasi necessità.

Dalle prime notizie emerse si apprende che nei giorni scorsi è stata chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la segnalazione di odore di gas. Successivamente è stata posta la domanda se la segnalazione fatta potesse avere a che fare con ciò che è poi successo.

Brown ha risposto ai giornalisti: “Ti darò una risposta, ma quello che vorrei fare per il momento è concentrarmi sulla risposta all’emergenza, parlare con i miei colleghi e considerare quei pezzi che sono soggetti a indagine e assicurarmi di non Non dirti qualcosa che devo prima dire a qualcun altro”.

L’edificio crollato è di una società di nome Andium Homes che gestisce la struttura principalmente adibita a locazioni. L’azienda sta fornendo sostegno agli inquilini dello stabile.

Per riuscire a mettere in sicurezza il sito ma soprattutto per le ricerche dei dispersi sono intervenuti in aiuto alle squadre di soccorsi di Jersey soccorsi provenienti da diverse zone della Gran Bretagna. Ha spiegato che si sono uniti alle ricerche anche il South West Hazardous Area Response Team arrivato sull’isola insieme a una squadra di ricerca e soccorso urbano dell’Hampshire e del servizio antincendio e di soccorso dell’Isola di Wight.