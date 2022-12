Tchouameni-Giroud: la Francia vola in semifinale, Inghilterra Ko

By

Sarà la Francia di Deschamps a sfidare il sorprendente Marocco in semifinale: i Blues si dimostrano ancora una volta la squadra da battere ed eliminano l’Inghilterra con merito in una partita gestita dall’inizio alla fine.

La nazionale di Southgate esce a testa alta ma con tanti rimpianti, Harry Kane infatti fallisce nel finale il rigore del possibile 2-2.

Tchouameni e Giroud per i francesi, di Kane su rigore il gol del momentaneo 1-1.



Nel quarto di finale più atteso del tabellone è la Francia ad esultare grazie al solito Olivier Giroud che, con un colpo di testa vincente, manda l‘Inghilterra al tappeto ed i transalpini a giocarsi la semifinale con il sorprendente Marocco che, nel pomeriggio, ha eliminato il Portogallo.

I campioni del mondo passano in vantaggio con un gran destro di Tchouameni, subiscono il pareggio da Kane (rigore) ma tornano davanti grazie al colpo di testa dell’attaccante del Milan (forse deviato da Maguire), nel finale il capitano del Tottenham Kane spedisce alle stelle il rigore del possibile 2-2.

La Francia soffre ma raggiunge la semifinale

La Francia non tradisce i pronostici e raggiunge il Marocco in semifinale, partita bella e ad alta intensità con gli inglesi che escono tra mille rimpianti con un calcio di rigore sbagliato nel finale dal capitano Kane.



Inizia meglio la Francia che pressa e prende subito in mano il pallino del gioco, passano appena 17 minuti e i campioni del mondo la sbloccano con un gol favoloso di Tchouameni.

Il numero 8 stoppa il pallone e dai 25 metri lascia partire un destro violentissimo che si spegne nell’angolo basso imprendibile per Pickford.

Al 52′ Saka semina il panico nella difesa transalpina e si conquista un calcio di rigore: Kane dal dischetto è perfetto e riporta il risultato in parità.

Al 78′ la Francia si riporta in vantaggio; Griezmann disegna un cross fantastico per Giroud, il centravanti del Milan prende il tempo a Maguire e con un grande stacco batte ancora Pickford.

Nel finale Southgate inserisce Mount ed il 19 si guadagna subito un calcio di rigore: sul dischetto va ancora Kane ma questa volta il destro del numero 9 è altissimo sopra la traversa.

La Francia soffre nei minuti di recupero ma riesce a portare a casa vittoria e qualificazione, ora la sfida al Marocco.