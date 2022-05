Rissa all’Isola dei famosi, Carmen imbestialita: finiscono faccia a faccia | VIDEO

Non c’è pace sull’Isola dei Famosi. Prima gli infortuni adesso i litigi. Vediamo contro chi si è scagliata una Carmen Di Pietro imbestialita.

Dopo che il figlio Alessandro ha lasciato l’Isola dei Famosi, Carmen non ha perso la sua verve e non le manda certo a dire.

Isola dei Famosi: chi lascerà playa rinovada?

Ai naufraghi concorrenti de L’Isola dei Famosi, la settimana scorsa è stato comunicato che il programma ha subito una proroga: si chiuderà il 24 giugno. Ecco perché è stato chiesto ai naufraghi arrivati per primi sull’Isola dei Famosi di fare una scelta: rimanere o lasciare il gioco.

Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, che era stato dato da molti come vincitore dell’Isola dei famosi, ha deciso di abbandonare la playa per dedicarsi completamente allo studio. A nulla sono valsi gli appelli del suo amico e degli opinionisti in studio.

Nonostante Alessandro sia tornato in Italia, Carmen Di Pietro, che invece ha scelto di restare, non ha perso la sua verve e la sua motivazione. Tanto che si è resa protagonista di uno scontro con uno dei naufraghi arrivati da poco.

Lo scontro con Marco Maccarini

La lite tra Carmen e Marco è stata trasmessa nel corso di un daytime de L’Isola dei Famosi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una delle tante idee di Marco: per allontanare gli insetti aveva creato uno zampirone rudimentale. Non accorgendosene, Pamela si è scottata prendendo la lattina. Tanto che la Petrarolo ha detto al Maccarini che credeva avesse voluto tenderle una trappola.

Al che, Carmen ha fatto notare a Marco come tutto ciò che fa, seppur in buona fede, è sbagliato. La showgirl ha precisato che Maccarini ha preso la sua partecipazione all’Isola come una vetrina, uno show per far vedere quanto è bravo.

In realtà, per lei, il naufrago non è altro che una persona falsa e bugiarda. Per Carmen tutto ciò che fa Marco in realtà si rivela fasullo e ha aggiunto che crede lui sia un rosicone. Non è mancata la replica di Maccarini che si è scontrato faccia a faccia con la Di Pietro dicendole:

“Non ti ci mettere pure tu. Sono già abbastanza dispiaciuto e mi viene anche da piangere”.

L’incidente di Pamela provoca nuove lamentele, Marco non sembra accettare di buon grado le critiche dei compagni e con Carmen è scontro 💥#Isola pic.twitter.com/yLTGlTUnVD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2022

In realtà, sembra che Maccarini non sia ben gradito anche agli altri naufraghi. Vedremo cosa succederà nella diretta di venerdì sera.