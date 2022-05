Capolavoro Ferrari nelle qualifiche, Pole Position per Leclerc

E’ delirio Ferrari nelle qualifiche a Montecarlo con la pole position di Charles Leclerc ed il secondo posto di Sainz, solo quarto Verstappen.

Una delle tappe più avvincenti e spettacolari dell’anno, il Gran Premio di Montecarlo è arrivato e domani la Ferrari di Charles Leclerc partirà davanti a tutti su una pista dove storicamente la Pole Position si è sempre rivelata fondamentale.

Sono solo sei i punti in classifica che dividono il capolista Verstappen da Leclerc che in caso di vittoria avrà la possibilità di superarlo e comandare una classifica piloti mai avvincente e combattuta come quest’anno.

CARLOS: “Let’s now try and finish the job tomorrow, we are in a great position. We will go for it!”#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/mYJLtPsQQh

