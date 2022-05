Moto GP, fantastica pole per Di Giannantonio

Domani alle 14 la Ducati di Fabio di Giannantonio sarà la prima che vedrete al Mugello, pole storica e tanta emozione per il suo staff che ora punta in grande.

Estasi Italia al Mugello con il pilota romano che regala una Pole Position storica e meritata al termine di una giornata che si è tinta di azzurro con Bezzecchi e Marini che completano il trio di partenza. Quinto Bagnaia in mezzo ai due francesi Zarco (quarto) e Quartararo (sesto)

Il tifo non mancherà nell’appuntamento più atteso dell’anno in Moto GP, le qualifiche hanno detto Italia, domani l’obiettivo è confermarci con una gara tutto cuore ed orgoglio.

That’s a wrap for Q1! ✅@FabioDiggia49 and @marcmarquez93 progress into Q2 as @jackmilleraus just misses out in the dying seconds! 🤯#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/dj91Q89gh4

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022