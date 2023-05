Risparmi 3 volte di più se fai il materasso con le tue mani: mai stato più comodo

Perché comprare un materasso? Meglio farlo direttamente in casa e con le proprie mani, si risparmiano tantissimi soldi.

Il materasso è uno degli strumenti più importanti, per riposare bene e permettere alla schiena di essere completamente distesa durante il sonno. Di solito si acquista, con tipologie differenti per ogni tipo di necessità. Gli esperti del fai da te hanno svelato qualche trucco al fine di poter fare questo strumento del riposo con la sola tecnica delle mani, risparmiando tantissimo. Con pochi semplici passaggi, si potrà avere un ottimo materasso fatto in casa.

Materasso fai da te con ago e filo

Per avere lo strumento del riposo in gommapiuma – poliuretano espanso o in schiuma – si potrà andare avanti passo dopo passo e farlo in casa. Le varietà di questo materiale sono tantissime, distinguendosi per le caratteristiche come rigidità – elasticità e rigidità.

Scegliere il materiale è il primo passo per il fai da te e per realizzare un materasso comodo per la notte. La gommapiuma più adatta è quella morbida, che riprende la forma originale dopo il suo uso. È importante verificare la qualità del PUF che viene evidenziata dalla densità. Non solo, osservare anche il filler con una media tra i 20 e i 40/Kg ogni m3.

Procedimento e chiusura finale

Come accennato si deve prima fare una valutazione e una scelta, per poi realizzare il materasso con le proprie mani. La gommapiuma dovrà essere acquistata o ereditata, ma è importante che sia pulita con carico sino a 100Kg e una altissima impermeabilità. Non solo, dovrà essere morbido al punto giusto e avere una garanzia di durata di 10 anni come minimo.

Una attenzione in particolare per scegliere lo spessore della schiuma e anche la densità, osservando con cura l’etichettatura. Gli strumenti che serviranno sono:

Colla specifica per incollare la gommapiuma, ma attenzione a non prendere dei marchi economici e non certificati perché potrebbero essere dannosi per la salute;

Schiuma densa di gomma;

Tessuto per cucire;

Ago e filo – macchina per cucire.

Ovviamente, saranno anche da predisporre strumenti come righello, forbici, metro e coltello.

Come realizzare questo strumento?

La prima cosa da fare è decidere le dimensioni in base al letto. Sono misure personalizzate che andranno studiate ancora prima di iniziare.

Subito dopo si monta il telaio dando allo strumento del riposo la forma che si desidera. Si deve usare la schiuma poliuretanica con una larghezza di 8 cm, tagliare le varie barre e metterle su una superficie in piano. Poi si unge con della colla che va a posizionarsi sulle giunture.

Una volta che il telaio è finito, si posiziona tutto il materiale di riempimento. La gomma piuma in foglio singolo si usa con uno spessore di 15cm circa. Si dovrà tagliare il pezzo su misura e poi si potrà inserire la schiuma in poliuretano spessa. Meglio se con fogli sottili da 5cm per poi incollarli insieme.