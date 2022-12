Riso, la migliore marca in commercio a soli 1,76€: senza pesticidi

Il riso è una delle eccellenze italiane e questa marca oltre a non avere pesticidi, si acquista a soli 1,76 euro a confezione.

Tra le tantissime eccellenze italiane, il riso è senza dubbio un prodotto che piace a tutti e che trova impiego tra le ricette della tradizione e non solo. In questi anni di produzione e di vendita, ovviamente il prodotto ha subito non poche trasformazioni. Per questo motivo è importante leggere l’etichetta e valutare quale sia il riso migliore senza pesticidi, conservanti o comunque ogni tipo di conservante che possa alterare la sua qualità. Grazie ad una ricerca è stato individuato un riso ottimo senza pestici e ad un prezzo superlativo di soli 1,76 euro a confezione.

Riso, quali sono i fattori per la scelta?

Quando si sceglie un ottimo riso, come anticipato, i fattori da considerare non sono tantissimi ma comunque importanti. Per aiutare il consumatore all’acquisto e indirizzarlo verso un prodotto senza conservanti e pesticidi, Altroconsumo ha pensato di fare una stima e una ricerca valutando caratteristiche, prezzo e tutti i fattori di cui sopra per una scelta ottimale.

La stima in questione è stata fatta prendendo in considerazione il riso Carnaroli che si acquista direttamente al supermercato. Sotto la lente di ingrandimento sono passate ben 19 marche differenti e conosciute dai consumatori, tenendo conto delle caratteristiche come:

Ingredienti riportati sull’etichetta

Informazioni presenti sulla confezione

Packaging

Rapporto tra prezzo e qualità

Prova da parte dello chef e assaggio dei consumatori.

Riso senza pesticidi: questo a soli 1,76 euro

Come sappiamo, Altroconsumo aiuta tutti i consumatori che desiderano comprare un prodotto sapendo esattamente quelli che sono i suoi fattori determinanti oltre che prezzo e recensione da parte di chi lo mangia abitualmente.

È un vero e proprio prodotto eccellente italiano, presente sulle tavole ogni giorno. La sua versatilità è riconosciuta tanto che si può mangiare in inverno caldo oppure in estate con le insalate intramontabili. Tantissime volte, essendo praticamente privo di calorie, viene sostituito alla pasta con varie tipologie di condimenti.

Con il riso si possono adoperare ogni genere di ingredienti, perché si sposa perfettamente con ogni tipo di preparazione. Dai risotti ai timballi, sino alle crocchette e le insalate.

Per questo motivo, Altroconsumo ha voluto capire quale fosse il miglior riso da acquistare senza conservanti, pesticidi e con un ottimo prezzo. Secondo la stima e lo studio svolto, il riso Mondella Carnaroli viene venduto a soli 1,76 euro a confezione ed è privo di pesticidi. Dove viene venduto? Lo trovate al supermercato MD nei suoi punti vendita in tutta Italia.

Ricapitolando, Altroconsumo attraverso la sua ricerca e stima ha valutato molto bene questo prodotto non solo in termindi di qualità ma anche di prezzo. I consumatori devono sempre acquistare prodotti eccellenti, con un occhio al caro prezzi: in questo caso si può avere qualità e risparmio.