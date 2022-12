Metti nell’armadio un bicchiere di latte bollente: cosa succede durante la notte

Cosa succede durante la notte se mettiamo nell’armadio un bicchiere di acqua bollente? Scopriamolo immediatamente insieme.

Da una parte abbiamo un armadio e dall’altra un bicchiere di latte caldo. Tutto questo fa pensare sicuramente al relax della propria camera da letto: in questo caso è un altro discorso, infatti si fa riferimento ad un rimedio naturale da mettere in pratica per una notte intera per un risultato straordinario. I capi dentro l’armadio devono essere sempre protetti, non solo dalle tarme ma anche dai cattivi odori che si formano stagione dopo stagione. Per farlo entrano in scena gli ingredienti naturali. A cosa serve il latte caldo dentro l’armadio? Scopriamolo insieme.

Armadio e vestiti: come preservarli tutto l’anno?

Che sia un armadio piccolo oppure uno grande “quattro stagioni” non si può fare di certo a meno di riempirlo. I vestiti al suo interno restano rinchiusi per poi vedere la luce del sole quando è ora di indossarli.

Purtroppo, in molti casi, non si ha tempo per proteggere i capi dalle tarme o dai cattivi odori che possono formarsi all’interno degli armadi. Spesso, inoltre, si tratta di armadi molto vecchi che non lasciano passare l’aria tanto da creare una sorta di umidità interna e la tanto temuta muffa.

Ci sono moltissime soluzioni sul mercato, ma nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni chimiche con conservanti e profumazioni che potrebbero rovinare i capi. La prima cosa da fare è custodire i vestiti all’interno delle apposite custodie così da tenere lontano polvere, umido e cattivi odori. Inoltre, anche se si tiene chiuso per tutta la stagione, permettere all’armadio di essere areato e pulito almeno una volta al mese così che i capi non possano rovinarsi completamente.

Prediligere un armadio nuovo, magari con le ante che facciano passare leggermente l’aria e non stipare tutti i capi insieme. In molti casi non c’è spazio in casa per un armadio più grande, per questo è bene optare per soluzioni alternative da mettere sopra gli armadi o sotto il letto direttamente.

Prima vi abbiamo parlato di un rimedio naturale che è ottimo, da mettere tutta la notte all’interno dell’armadio. La tazza di latte caldo, in questo caso, non va assolutamente bevuta.

Tazza di latte caldo nell’armadio: il trucco degli esperti

Come abbiamo ampiamente argomentato, non è facile mantenere i capi freschi quando vengono chiusi dentro l’armadio. Basta pensare ad una seconda casa – quella delle vacanze – oppure gli armadi dove ci sono i capi per la stagione successiva.

Quello che si crea è un cattivissimo odore di chiuso che resta impregnato all’interno delle trame. Per eliminarlo esiste un metodo facile e divertente, del tutto impensabile.

Come fare? Svuotare completamente l’armadio e riporre un bicchiere di latte bollente al suo interno. Chiudere bene le ante e poi lasciarlo lavorare per tutta la notte (o comunque per 12 ore).

Il giorno dopo togliere il bicchiere e areare, posizionando una ciotolina con delle bucce d’arancia. A questo punto i vestiti possono essere nuovamente messi all’interno dell’armadio e avranno un profumo buonissimo.