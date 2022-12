Camilla Parker in costume, un fisico da far invidia a 73 anni: lo scatto infuria Re Carlo

By

Camilla Parker Bowles si è mostrata in costume da bagno mostrando un fisico perfetto per la sua età. Ma la pubblicazione ha fatto infuriare Re Carlo III.

Con la morte della Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre, il Regno Unito ha visto salire sul trono, Re Carlo III la cui cerimonia di incoronazione avverrà il prossimo 6 maggio 2023.

Al suo fianco, verrà incoronata anche sua moglie, la Regina Consorte, Camilla Shand, conosciuta da tutti con il nome di Camilla Parker Bowles per via del suo precedente matrimonio.

Camilla Parker: le vesti inedite della Regina consorte

Infatti, la donna è stata sposata dal 1973 al 1995 con Andrew Parker Bowles ma la loro storia coniugale non è durata molti anni e già da metà degli anni ’80 i due si sono separati avendo poi l’ufficialità del divorzio soltanto nella seconda metà degli anni ’90.

Anche Re Carlo III, prima di prendere in sposa Camilla era stato sposato dal 1981 al 1996 con Lady Diana, considerata la principessa del popolo e scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 1997.

La morte di Diana Spencer ha lasciato senza parole tutti i sudditi e nonostante la donna non facesse più parte della Famiglia Reale per via del suo divorzio aveva continuato ad essere amata da parte di tutto il Regno Unito.

Diversamente, Camilla è sempre stata vista come il terzo incomodo, in quanto con Carlo hanno intrapreso una relazione extraconiugale e si sono sempre amati dal primo momento avendo entrambi dei matrimoni non felici.

Così, nel 1999, Carlo e Camilla decidono di fidanzarsi ufficialmente coronando il loro sogno di diventare marito e moglie soltanto nel 2005 con la benevolenza della Regina Elisabetta II.

Proprio quest’ultima, ha deciso che dopo la sua morte, la donna prendesse il titolo di Regina consorte e di conseguenza avrebbe potuto affiancare suo marito durante il suo Regno, sostituendolo negli incarichi ufficiali.

In questo modo, Camilla non è diventata solo la moglie del Re, ma bensì una vera e propria Regina consorte capace di sostenere il monarca e di prendere assieme a lui decisioni importanti per il proprio Paese.

Nonostante non sia stata subito simpatica ai sudditi, negli ultimi anni, questi hanno imparato ad apprezzarla e a vederla come una vera e propria donna regale, sempre impeccabile e con un carattere molto dolce nei confronti del suo amato.

Le foto che hanno fatto infuriare Re Carlo III

Ma quest’ultimo pare si sia molto infuriato per via di alcune foto che sono state rilasciate su vari tabloid che rivelano una veste del tutto inedita della donna che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Nel corso di questi anni, la Regina consorte è stata paparazzata, sia da sola che assieme a Re Carlo III, in costume da bagno, sfoggiando colori vivaci e un fisico che nonostante la sua età lascia senza fiato.

Tra queste foto, ci sono anche quelle pubblicate dal settimanale Chi, risalenti al periodo in cui Camilla ha trascorso del tempo in Sardegna facendosi beccare in barca durante un momento di relax.

Queste foto, rivelano che Camilla, non ha mai perso la sua eleganza e la sua classe neanche quando indossa un capo d’abbigliamento estivo adatto per il mare ma Re Carlo III sarebbe stufo di vedere paparazzi pronti a immortalarla in quelle vesti.

Adesso, che la donna è diventata la Regina consorte del Regno Unito e che nei prossimi mesi verrà incoronata come tale, vedremo se in futuro i due avranno ancora del tempo per farsi beccare in tenuta da bagno.

Stando a delle ultime indiscrezioni, nonostante gli impegni verso la Corona, sia Carlo che Camilla sembrano intenzionati a non lasciarsi sopraffare dagli incarichi regali e di voler continuare a viaggiare e godersi la vita, lasciando temporaneamente i compiti al principe di Galles William e a sua moglie Kate Middleton.