Riso, la marca migliore in circolazione costa soltanto 1 euro: l’unica senza pesticidi e glifosato

Riso: ecco la marca migliore in circolazione secondo la classifica di Altroconsumo. È senza pesticidi e glifosato.

Negli ultimi mesi il Ministero della Salute ha richiamato diversi prodotti alimentari contenenti pesticidi e glifosato. Nonostante il prezzo del riso abbia subito rincari a causa della siccità, il cereale continua ad essere uno dei più consumati dagli italiani.

Ma quale marchio di riso è bene mettere nel carrello della spesa? Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori marchi di riso: sono state prese in esame 19 brands per stabilire quali fossero i migliori con un punteggio da uno a cento. Scopriamo quali sono i risultati.

Riso: valori nutrizionali e benefici per l’organismo umano

Il riso è uno dei cereali più amati da chi segue un regime alimentare sano ed equilibrato, soprattutto tra gli sportivi per il suo ridotto contenuto di carboidrati. E’ un alimento sano, versatile ed adatto a moltissime preparazioni. Il riso rappresenta un’interessante alternativa al grano, ma il consumo è sottovalutato rispetto ai Paesi del Sol Levante.

Il riso è un cereale ricco di proteine, contiene più amido, assorbe notevoli quantità di acqua, è un alimento poco calorico e più saziante della pasta. Il riso è tollerato dai celiaci, che lo utilizzano in sostituzione alla pasta. Inoltre, il riso è più digeribile rispetto alla pasta di grano. L’abbondanza di sali minerali, vitamine e fibre del riso lo rende adatto alla dieta contro la stipsi.

Riso con pesticidi e glifosato: l’analisi dell’Efsa

L’Efsa ha pubblicato uno studio europeo condotto sul riso e ha mostrato una contaminazione ai pesticidi di 27 punti percentuali dei campioni. Nei campioni di riso analizzato erano presenti tracce di malathion, un insetticida e acaricida organosfato e di tebucanazolo, un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa. Inoltre, sono state rinvenute tracce di piperonil butossido, un coadiuvante impiegato come sinergizzante in associazione agli insetticidi naturali. Tutti i pesticidi menzionati sono potenzialmente cancerogeni per la salute dell’uomo. Il Dottor Celestino Panizza, membro dell’Associazione medici per l’ambiente Isde-Italia, in un articolo pubblicato sulla rivista Il Salvagente, sottolinea che

“gli effetti tossici si accumulano”

ed è sempre raccomandabile evitare l’uso dei pesticidi sopra menzionati.

Riso: le migliori marche da acquistare secondo Altroconsumo

La rivista Altroconsumo ha esaminato 19 marche di riso italiano e ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui la prova cottura, il packaging, la provenienza del riso, il rapporto qualità/prezzo ed il sapore.

Cosa è emerso dall’analisi? Ecco i migliori marchi di riso da acquistare: