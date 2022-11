Rischio listeria, ritirato dagli scaffali: trovati batteri in questo alimento

Ecco che vi raccontiamo qual è il rischio listeria attuale in Italia e qual è il prodotto ritirato dagli scaffali, che era sempre presente a tavola.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul rischio listeria attualmente attivo e soprattutto qual è il prodotto che è stato ritirato dai nostri supermercati.

Rischio listeria, cosa sta succedendo

Almeno una volta nella vostra vita avrete sicuramente sentito parlare della listeria. Si tratta un’infezione che viene provocata dal batterio conosciuto come Listeria monocytogenes.

Il batterio in questione, generalmente, è presente nella terra e nell’acqua e non è difficile che possa contaminare i cibi. L’infezione può passare dalle pietanze agli animali fino a raggiungere anche l’uomo.

Ecco di seguito quali sono i sintomi che può provocare. Si tratta solitamente della febbre, della nausea, della diarrea e dei dolori muscolari, tutti sintomi che la rendono molto simile all’influenza e per questo non facile da distinguere e comprendere nell’immediato.

Per fortuna, esiste un modo per prevenire l’infezione da listeria. Si tratta di solito di norme igieniche, che fanno in modo di evitare le contaminazioni presenti nei cibi.

Tra i consigli che dovreste assolutamente ascoltare compare la cottura completa delle pietanze. E’ necessario, inoltre, che ogni cibo venga pulito completamente prima di essere cucinato.

E poi ancora, la carne cruda non dovrebbe mai entrare in contatto con cibi cotti come le verdure. Si sconsiglia anche di ingerire formaggi e altri prodotti simili se non sono stati pastorizzati.

Oltre al cibo, è necessario anche lavarsi le mani e utilizzare sempre strumenti puliti. Ma qual è il prodotto alimentare che di recente è stato ritirato per rischio listeria? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Prodotto alimentare ritirato per rischio listeria

Non tutti ne sono a conoscenza, ma di recente è stato ritirato un prodotto alimentare dai nostri supermercati. Si tratta di una pietanza che ha sempre fatto parte della nostra alimentazione e che ora non verrà più messa a tavola.

Si tratta di un prodotto del brand Søder Gården, ne avevate già sentito parlare? In particolare, è conosciuto con il nome di Cod Fishcakes: si tratta di delle polpette di pesce merluzzo, messe in commercio con il peso di 340 grammi.

La data di scadenza del lotto che è stato prontamente ritirato è quella del 6 di dicembre del 2022. Il suo marchio di identificazione è il DK 4047 EF.

L’indirizzo nel quale viene prodotto è Jeka Fish A/S, con sede a Havnen 70, 7620 Lemvig, in Danimarca. Tutte queste informazioni possono tornarvi sicuramente utili nel caso in cui consumiate spesso prodotti di questo tipo e non riusciate a riconoscere il lotto contaminato.

Ecco di seguito la scheda del ritiro, pubblicata dal Ministero della Salute italiana, per maggiori dettagli:

Il Ministero invita chiunque abbia acquistato questo prodotto a restituirlo presso i supermercati, dove verrà effettuato il rimborso totale del costo di acquisto e la merce verrà messa in sicurezza per evitare contaminazioni.

E voi vi aspettavate che questo prodotto potesse essere ritirato dal commercio? Fateci sapere cosa ne pensate.