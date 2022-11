Ilary Blasi bellissima col pancione, il ricordo che ha commosso tutti | FOTO

By

Ilary Blasi, la foto con il pancione intenerisce il web. Lo scatto dal suo album del cuore commuove i social. Che tenerezza!

Che bella la conduttrice Mediaset con il pancione! Avete visto il dolce scatto postato su Instagram? Il ricordo condiviso con l’Italia, commuove i fan.

Ilary Blasi malinconica

Ilary Blasi torna single dopo 20 anni trascorsi accanto a Francesco Totti. La storia d’amore che per due decenni ha fatto sperare ai romantici di vivere un amore così, è giunta al capolinea per ragioni che ancora oggi ci sembrano assurde.

E chi avrebbe mai immaginato che lui avesse un’amante e lei, forse, un altro? Almeno questo è quanto emerge dai settimanali di gossip che non ne vogliono sapere di archiviare questo affaire.

Per ora abbiamo solo una certezza: Francesco Totti ha una nuova compagna, in realtà non tanto nuova visto che la storia con lei va avanti da un po’: Noemi Bocchi. L’ex calciatore giallorosso e la flower designer, a dispetto di tutto e tutti, stanno vivendo il loro sentimento con l’intento di normalizzare la relazione anche pubblicamente.

Non è dunque più un problema per loro essere i protagonisti delle copertine di Chi o di Novella 2000. Francesco ha sempre fatto parte di questo mondo e la popolarità, positiva o negativa che fosse, lo ha portato spesso ad essere star dei settimanali di gossip.

Chi deve abituarsi all’idea è invece Noemi che da sfascia famiglie è diventata la nuova Lady Totti e possiamo dire anche con un seguito social piuttosto inaspettato. Ilary Blasi invece pare che abbia, almeno per adesso, intenzione di concentrarsi solo su se stessa.

Il suo cuore è libero dall’amore. Arriva però lo scatto che l’amore lo mostra tutto in una sola immagine. La foto con il pancione, il dolce, ricordo fa commuovere il web.

La foto col pancione emoziona i social

Ilary Blasi malinconica? L’ex signora Totti sui social pubblica uno scatto che fa stringere il cuore dall’emozione ma al contempo anche dalla tristezza. In occasione del compleanno di suo figlio Cristian che il 6 novembre ha compiuto 17 anni, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae bellissima, con il pancione.

Era giovanissima la Blasi quando è rimasta incinta del suo primogenito. Nello scatto che ha emozionato il web, la vediamo con un viso tondo e da ragazzina, con un pancione enorme accanto ad un paperotto di peluche.

Con questa dolce foto la presentatrice ha voluto augurare buon compleanno al suo amore più grande, al suo primo amore, l’unico uomo, oggi e per sempre, più importante della sua vita. Ecco che arriva poi un altro scatto, in cui il suo primogenito si lascia scoccare un affettuoso bacio dalla mamma.

Mamma Ilary e Cristian hanno un rapporto fantastico. I tre figli della conduttrice, dopo la separazione dei due coniugi, continuano a vivere con la loro mamma nella villa all’Eur. Sebbene sia ormai finita la relazione tra Ilary e Francesco, non è finita quella tra i figli e i genitori.

Cristian, Chanel ed Isabel continuano ad amare senza riserve mamma Ilary e papà Francesco. Anche l’ex calciatore della Roma ha pubblicato un post per il compleanno di Cristian dove lo si vede insieme a lui, durante una partita della Roma. La didascalia poi, “Auguri amore mio”, ha emozionato tutti.

Frecciatina a Totti e Noemi

Vogliamo però soffermarci invece su Ilary che oggi si ritrova a far i conti con una solitudine del cuore ma non con l’amore, quello dei figli sarà per lei il nutrimento più grande ma soprattutto il bastone su cui poggiarsi nei momenti di tristezza e di difficoltà.

Ilary con questo scatto ha voluto sicuramente esprimere tutto l’amore che prova per suo figlio Cristian ma in molti hanno dato anche un’altra chiave di lettura all’immagine pubblicata sui social.

Cristian è frutto dell’amore di Ilary e Francesco che insieme sono stati tanti anni, che hanno condiviso un pezzo importante della loro vita. E’ grazie ad entrambi che Cristian è venuto al mondo.

Un messaggio questo anche per Francesco? Una frecciatina a Noemi Bocchi? Sicuramente la flower designer non potrà mai cancellare la presenza di Ilary, definitivamente, dalla vita e dal passato di Francesco.