Doppio incidente lungo la stradale statale Romea: una vittima

Doppio tragico incidente avvenuto lungo la via Romea, il primo a Chioggia e il secondo a Venezia. Nel primo è rimasta uccisa una donna.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine che ancora in queste ore stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei due schianti.

Primo incidente sulla Romea

Partiamo dal primo violento sinistro avvenuto oggi, siamo nella frazione di Cavanella d’Adige a Chioggia, dove nel primo pomeriggio è rimasta coinvolta una donna nello scontro con un mezzo pesante.

Lo scooter sul quale viaggiava si è schiantato contro il camion e subito sono giunti i soccorritori per provare a salvarle la vita ma purtroppo è morta sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati.

Secondo una primissima ricostruzione, lo scooter dove viaggiava la donna di cui ancora non sono state rese note le generalità, è finito sotto il camion per cause ancora da chiarire.

Questo ha causato la chiusura della Romea per diverse ore in modo da mettere in sicurezza l’area.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 sul ponte che attraversa il Brenta fra Brondolo e Ca’ Lino.

Il mezzo dove viaggiava la donna è rimasto schiacciato sotto il mezzo pesante e l’impatto è stato fatale. Molti sono stati i testimoni poiché la strada era molto affollata in quell’ora e quindi le autorità e gli operatori del 118 sono giunti in pochissimo tempo ma purtroppo già c’era l’ennesima vittima della strada.

Secondo incidente

Poche ore dopo si è verificato un altro terribile incidente stradale sempre sulla medesima via ma in una zona diversa.

Stavolta siamo a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, e anche qui sono rimasti coinvolti due veicoli.

Anche qui uno dei due mezzi era un camion mentre l’altro è una vettura, centrata in pieno dal mezzo pesante ma miracolosamente l’epilogo non è stato così tragico.

In questo caso per fortuna non sono stati registrati feriti né vittime ma anche qui la dinamica non è ben chiara, per questo motivo le squadre Anas e le forze dell’ordine sono a lavoro per gestire la viabilità e per consentire l’apertura della zona il prima possibile.

Episodi del genere non solo causano disagio ma possono avere epiloghi tragici, infatti parallelamente agli agenti della Polizia Stradale si sono adoperate diverse ambulanze per soccorrere quanti rimasti coinvolti.

Caos e code chilometriche sino state le conseguenze del doppio sinistro di oggi, a partire dalla tarda mattinata quando è avvenuto il primo schianto.