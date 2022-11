Riscaldamento, nuove regole per tutti: 5000€ di multa per chi non si adegua

Ecco quali sono le nuove regole sul riscaldamento. Valgono per tutti e vedranno una multa di 5000 euro nel caso in cui non si rispetti.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cosa si rischia nel caso in cui si decida di non seguire le nuove regole imposte dallo Stato in materia di riscaldamento. Non tutti lo sapevano, ma le multe previste sono fino a 5000 euro.

Come riscaldare la casa senza costi

Esistono tanti modi per riscaldare la casa senza accendere il riscaldamento. I tappeti, ad esempio, specialmente quelli di lana sono perfetti per l’isolamento e per produrre calore.

Anche le tende sono una soluzione. Il calore fuoriesce principalmente dalle finestre. Un modo per evitarlo è vestirle con tende in tessuto spesso, come il velluto o il lino rustico. Oltre a riparare le finestre, sono eleganti e confortevoli. Ricordati di aprire le tende quando il sole colpisce le finestre, così riscalderai gratuitamente la tua casa. Tieni presente che per ventilare è sufficiente aprire le finestre 10 minuti al giorno. Puoi trovare anche tende termiche realizzate con tessuti isolanti che proteggono l’interno dal trasferimento del freddo in inverno.

Non c’è niente di più sano che sentirsi al caldo a letto. Ma per questo servono tessuti piacevoli al tatto. Le fibre acriliche hanno anche un tocco morbido, ma accumulano molta elettricità statica e non respirano. Scommetti meglio su lenzuola e copripiumini in lana o flanella di cotone. Sono le più adatte perché traspirano molto meglio di quelle sintetiche. Per quanto riguarda trapunte e coperte, ci sono quelle in fibra naturale per le persone allergiche.

Anche l’illuminazione ha un’influenza: punti di luce soffusa con una tonalità gialla, come le candele, creano un’atmosfera ancora più calda. I tessuti proteggono la casa e aumentano la sensazione di comfort. Tappeti, tende spesse, cuscini e plaid ti aiuteranno a creare un ambiente più caldo. I toni del rosso, marrone, ocra e beige danno calore solo a guardarli. Inoltre, utilizzandoli, risparmierai sulla bolletta della luce!

Cosa si rischia se si infrangono le regole sul riscaldamento

Non tutti lo sanno, ma esistono delle vere e proprie norme imposte dallo Stato in materia di riscaldamento.

I trasgressori di queste regole rischiano di pagare multe fino a 5000 euro! Il consiglio che vi diamo è quello di tenere ben presenti le temperature che la vostra casa può al massimo raggiungere e le relative fasce orarie nelle quali è consentito accendere il riscaldamento autonomo.

Purtroppo, a differenza di quello che molti cittadini italiani pensano, non si ha la totale libertà sul riscaldamento della propria casa. In generale, lo Stato ha deciso che il riscaldamento deve essere accorciato di 15 giorni e di un’ora al giorno.

Adesso, la data nella quale sarà possibile accendere i riscaldamenti è stata posticipata di ben 8 giorni mentre il termine previsto viene anticipato di 7 giorni.

E’ stato stabilito che la temperatura massima che ogni casa potrà raggiungere è di 19 gradi. Chiunque non rispetti le norme in questione si vedrà recapitati anche 5 mila euro di multa.

E voi cosa ne pensate? Trovate che le nuove regole siano giuste e che le persone le rispetteranno senza battere ciglio? Fateci sapere come vedete la nuova situazione.