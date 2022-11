Serrande chiuse: si fermano questi 3 (amati) supermercati italiani

By

Sono tre i supermercati che si fermano e tirano giù la serranda. Oramai per questi amatissimi punti vendita non c’è nulla da fare.

I tempi di crisi non si fermano e tutti quanti subiscono l’onda d’urto che si sta man mano creando. Ci sono aziende e imprese che stanno chiudendo la serranda, così come i supermercati che non riescono più a gestire il caro vita e smettono di erogare il servizio preferendo fare un passo indietro. Tutto questo ha un forte impatto anche sui consumatori, che si vedono costretti a cercare nuovi supermercati dove comprare alla ricerca dello sconto e del continuo risparmio. Ci sono tre amatissimi punti vendita che hanno deciso di chiudere definitivamente: di quali stiamo parlando?

Crisi e inflazione, le aziende costrette a chiudere

Tutto è iniziato due anni fa con la pandemia da Covid, costringendo non poche aziende a tirare giù la saracinesca tra crisi e lockdown. Subito dopo, chi è riuscito ad andare avanti, si è ritrovato con una seconda ondata di crisi voluta anche dallo scontro tra Ucraina e Russia.

Le difficoltà non sono più arginabili e questo ha portato moltissime imprese a prendere delle decisioni serie, particolarmente annose e delicate. Dipendenti mandati a casa senza uno stipendio e imprese che hanno chiuso la serranda dopo anni di gloriosa attività.

Questo è quello che sta succedendo anche ai supermercati, con aumento dei prezzi di acquisto e di vendita o irreperibilità delle materie prime. Il colpo di grazia è stato dato dal caro bollette che ha messo tutti definitivamente ko.

È un momento di forte crisi, che mette in ginocchio anche le realtà che sino ad oggi sono riuscite ad andare avanti e non farsi sopraffare dal caro vita. Il futuro come lo vedono gli esperti? Se non cambieranno le cose saranno sicuramente molte altre le catene di supermercati che si vedranno costrette a chiudere definitivamente.

3 supermercati famosi e amati chiusi per crisi

Non si è mai pronti a ricevere delle notizie di questo tipo, con supermercati che decidono di interrompere la propria attività e non andare avanti. Milioni di dipendenti che si ritrovano senza lavoro oltre che spese accumulate che non potranno mai più essere saldate.

Per tutta questa serie di ragioni, ci sono moltissimi supermercati che hanno dovuto chiudere per sempre. I nomi sono tantissimi e alcuni di questi sono tra i più famosi e amati in Italia e all’estero:

TuoDì ha chiuso nel Lazio moltissimi punti vendita

Carrefour ha chiuso a Frosinone lasciando lo spazio ad attività differenti

I Good in Puglia ha abbassato le serrande di suoi tantissimi punti vendita perché in crisi e senza più speranza.

Un susseguirsi di chiusure che non mettono di certo l’accento su note positive per il 2023, che si potrebbe chiudere in negativo.