Migranti, la Francia apre il porto di Marsiglia alla Ocean Viking

By

A quanto pare la situazione migranti che ha fatto discutere nelle ultime settimane, avrà una svolta positiva. La Francia accoglierà la Ocean Viking nel porto di Marsiglia.

A comunicarlo è stata una fonte del ministero dell’Interno francese all’Ansa. La nave entrerà nel porto di Marsiglia o la notte tra mercoledì e giovedì oppure nel pomeriggio di giovedì 10 novembre.

La decisione della Francia rispetto all’accoglienza della Ocean Viking

A quanto pare secondo le informazioni fornite da una fonte del ministero dell’Interno francese, la Ocean Viking verrà accolta dalla Francia all’interno del porto di Marsiglia.

La fonte ha affermato che il transito della nave ospitante centinaia di migranti, sarà gestito direttamente dalla Prefettura francese. Una volta sbarcati, i migranti saranno registrati tutti in quanto richiedenti asilo.

“non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno il diritto di presentare la domanda di asilo”.

Hanno affermato le autorità francesi.

Dunque a quanto pare, non sarà fatta alcuna distinzione tra persone fragili e non, al contrario tutti avranno il diritto ad un possibile futuro migliore.

In ogni caso le istituzioni francesi si sono dette già pronte ad accogliere l’imbarcazione dell’ Ong Sos Mediteranee. La nave ha attualmente lasciato il tratto di mare al largo della Sicilia. In base ai rilevamenti eseguiti attraverso il tracciamento del trasponder, la nave si trova ora in acque internazionali, dirigendosi verso la Francia.

La questione migranti e il confronto tra la Meloni e Macron

La situazione dei migranti a bordo della Ocean Viking, stava divenendo una vera e propria emergenza umanitaria. Infatti tutte le persone sopravvissute sono rimaste per ben 18 giorni in mare, senza alcuna garanzia di un porto sicuro e soprattutto in condizioni igienico sanitarie al limite dell’umanità.

Questo a causa della decisione del governo italiano di non accogliere i migranti se non in casi di estrema emergenza.

Per questo motivo ieri la presidente Giorgia Meloni, che si trovava a Sharm El Sheikh in occasione della COP27, ha avuto un importante discorso con Macron.

Il presidente francese ha voluto ribadire l’urgenza della situazione e soprattutto la responsabilità dell’Italia nel dover soccorrere quel gran numero di persone.

In ogni caso proprio dopo questa conversazione avvenuta tra i due premier, è giunta la notizia che sarà la Francia ad accogliere le 234 persone presenti a bordo della nave.

Questo rappresenta un gesto politico molto simbolico, in quanto simboleggia l’importante ruolo della Francia a livello europeo in materia di diritti umani, oltre che un grande senso di responsabilità da parte del paese.

L’Italia al contrario non ha fatto una gran bella figura in merito, andando contro alcuni principi cardine del diritto internazionale.