Rincari supermercato, è l’ingrediente più amato dagli italiani: “Costerà il triplo”

Un ingrediente molto amato dagli italiani aumenterà il suo costo tre volte quello di adesso. Ecco di quale si tratta.

Con l’arrivo del 2023 molti italiani hanno sperato che la situazione dei rincari possa tornare alla normalità senza continui aumenti dei prezzi nei nostri supermercati, ma per ora questo non è avvenuto.

Le manovre del Governo Meloni, stanno facendo in modo che tutti quanti i cittadini della Penisola possano vivere agiatamente anche se ci vuole ancora un po’ di pazienza affinché vengano attuate.

Rincaro prezzi: ecco l’ingrediente che triplicherà il suo prezzo

Negli ultimi mesi del 2022 abbiamo avuto dei grossi problemi dovuti all’aumento del costo dell’elettricità e del gas, e questo ha portato molti cittadini a dover far i conti con i propri risparmi.

Molti, hanno dovuto rinunciare alle vacanze natalizie o alle spese extra per far fronte a questo aumento in bolletta che nessuno aveva previsto ma per via dei problemi dovuti dal conflitto tra Russia e Ucraina e altre conseguenze, era inevitabile.

Molti esercizi commerciali, proprio per l’impossibilità di pagare le bollette, hanno deciso di abbassare le saracinesche mentre altri hanno continuato ad andare avanti sperando che le cose cambiassero in fretta.

A questo, si è andato ad aggiungere anche il rincaro dei prezzi sulla spesa alimentare, che è un problema che si è cominciato ad avere dal post lockdown del 2020, dove l’impossibilità di trovare materia prima, ha fatto si che alcuni ingredienti aumentassero il loro prezzo.

Questo è stato dovuto anche all’impossibilità, da parte di alcuni Paesi Europei, di esportare alcune materie prime che venivano acquistate dall’Italia in grosse quantità e pertanto quelle poche che sono arrivate sono state fatte pagare ad un prezzo maggiorato.

Inoltre, anche le condizioni climatiche hanno contribuito a far scarseggiare la crescita di piantagioni e di frutti a tal punto che anche questi hanno aumentato i loro prezzi, ma in particolare c’è un ingrediente che sta per triplicare il suo prezzo.

Il prodotto amato dagli italiani

Sebbene, lo zucchero sia aumentato di quasi il doppio del suo valore, c’è qualcos’altro che sta per aumentare il suo prezzo ed è un ingrediente molto amato dagli italiani a cui non possono rinunciare.

Stiamo parlando del riso, utilizzato in molte ricette tipiche tradizionali di alcune regioni, basti pensare agli arancini di riso Siciliani o alla tiella di Riso, Patate e Cozze in Puglia e tante altre leccornie.

I prezzi del riso, nel giro di un solo anno, sono aumentati del 35,4% e il dato più alto si è verificato in Italia e a seguire in Francia, Spagna e Grecia. Questo ha significato un aumento del costo considerevole.

Il riso, è spesso consumato anche nelle diete e per mantenersi in forma, e la maggiorazione del suo costo può presentare un vero e proprio vincolo per il suo consumo, in quanto il suo prezzo era anche economico.

In questo modo, il consumatore ci penserà due volte prima di acquistare una confezione di riso, e opterà per altri tipi di cereali quali l’orzo e il farro, che stanno andando molto di moda negli ultimi periodi.

Vedremo se, nei prossimi mesi, il prezzo del riso tornerà ad essere quello di sempre o rimarrà elevato come sta per accadere.