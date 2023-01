Nuovo bonus 4000 euro, i requisiti per averlo: gioiscono questi italiani

C’è un nuovo bonus da 4000 euro che potrà essere richiesto solo da determinate persone e categorie, con questi requisiti.

In Italia in questo ultimo anno si è potuto assistere ad una carrellata di bonus e aiuti, di ogni tipologia e categoria. Tutto è nato dall’ex Governo Draghi che ha appositamente studiato questi strumenti al fine di poter dare un aiuto concreto agli italiani in difficoltà dopo l’aumento dei costi insostenibile. Uno in particolare da 4.000 euro è pronto sul tavolo per una categoria specifica di italiani, che rispondono a determinati requisiti: come fare la domanda?

Famiglie e bonus: le novità del 2023

Ci sono dei nuovi bonus che faranno breccia nel cuore degli italiani a partire da questo mese di gennaio 2023. Uno in particolare è dedicato alle coppie che desiderano rivoluzionare la propria abitazione, oppure necessitano di un aiuto concreto per arredare la casa armonizzandone lo stile o impreziosendolo.

Per questo motivo, il Governo ha pensato di introdurre il Bonus Mobili, introdotto e confermato con la nuova Legge di Bilancio. Non è tutto, questo aiuto era già a disposizione ma la soglia è aumentata così che in molti possano abbracciare e concretizzare dei nuovi progetti di vita.

Un vero e proprio bonus che potrà essere richiesto da determinate categorie di italiani, così da acquistare mobili per cambiare o completare la propria casa. Come funziona e chi potrà usufruirne?

Bonus 4.000 euro: requisiti e domanda

Andando nello specifico, si evidenzia che i requisiti principali per richiedere il bonus sono importanti e da non sottovalutare. Lo Stato conferma che si tratta di una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di elettrodomestici e mobili che sono destinati ad una abitazione in fase di ristrutturazione. Ma attenzione, i lavori devono iniziare entro quest’anno 2023.

Coloro che potranno fare richiesta del bonus mobili riceveranno un rimborso pari a 4.000 euro, che verrà suddiviso in 10 quote di pari importo nell’anno. Ovviamente, i soggetti che richiedono l’aiuto devono aver già dato il via alla ristrutturazione e provare il fatto presentando dei documenti che verranno richiesti.

Come fare? Semplice, la data di acquisto degli elettrodomestici o degli immobili dovranno essere antecedenti alla domanda. Il soggetto riceverà il bonifico che sarà compreso anche di montaggio e spese di trasporto ove presenti. Tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili, quindi effettuati con carta di credito/debito oppure bonifico.

La richiesta del Bonus 4.000 euro sarà presente nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, presentando poi domanda per ricevere la quota menzionata. È fondamentale che la certificazione di inizio lavori venga evidenziata come abitazione amministrativa e con comunicazione da parte dell’ASL dove obbligatoria.

Tutte le persone che vogliono quindi concretizzare un sogno per la ristrutturazione di una abitazione, possono procedere seguendo le istruzioni di cui sopra. È importante che ci siano tutti i documenti richiesti e che i pagamenti per gli acquisti siano tracciabili in toto.