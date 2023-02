Rincari al supermercato, prezzo raddoppiato per questo ingrediente spesso a tavola

Rincari al supermercato, il prezzo di questo ingrediente raddoppia a tavola. Consumatori in crisi: il prodotto in questione è presente spesso sulle nostre tavole.

Continua il rincaro spesa tra gli scaffali del supermercato. Questo ingrediente che è presente sempre nelle nostre dispense, è raddoppiato. Famiglie in difficoltà.

Il caro spesa mette in crisi gli italiani

Non si era mai vista un’inflazione così alta. Il 2023 sta superando già il 2022 quanto a crisi economica. Il rincaro dei prodotti, anche quelli di prima necessità, non sembra avere un’inversione di marcia e le famiglie italiane si ritrovano sempre più in difficoltà.

Gli stipendi non aumentano, lievitano invece i prezzi: il caro vita è ormai diventato insostenibile. Nonostante ciò però, non si può rinunciare ovviamente agli acquisti, seppur con grande difficoltà e sacrificio.

Gli italiani continuano a riempire le dispense adottando alcune strategie di risparmio per tirare avanti fino alla fine del mese. Moltissimi coloro che decidono di rinunciare a prodotti di marca e di recarsi invece nei cosiddetti hard discount o nelle catene di supermercati in cui è possibile trovare prezzi vantaggiosi o offerte settimanali.

Proprio ultimamente, in tanti hanno notato un dato davvero preoccupante: proprio questo prodotto, che è spesso presente sulle nostre tavole, è raddoppiato. Il suo prezzo ormai lo rende inaccessibile per tanti.

Rincari al supermercato: raddoppia il prezzo di questo ingrediente

Continua il rincaro spesa che non lascia in pace gli italiani. Sempre più famiglie hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Arrivare a fine mese con gli stipendi bassi e i prezzi in aumento è davvero una sfida impossibile.

Eppure, ciò che non è possibile fare, è rinunciare invece ai beni di prima necessità, essenziali per poter tirare avanti. Le persone stanno adottando sempre più spesso delle strategie di risparmio che possano consentire di riempire le dispense senza svuotare però il portafoglio.

Ultimamente, tuttavia, molti italiani hanno notato un dato che sta preoccupando in maniera davvero incredibile: proprio questo ingrediente, che è presente spessissimo sulle nostre tavole, presenta ora un prezzo raddoppiato: stiamo parlando dei kiwi.

Questi frutti straordinari, dal sapore delizioso, sono ricchi di proprietà nutrizionali benefiche per il nostro organismo. Essi non mancavano mai sulle tavole degli italiani almeno fino a poco tempo fa.

Se prima era sempre presente nel cesto della nostra frutta, ora scarseggia: in tanti stanno pensando di rinunciarci a causa del prezzo eccessivo che ha raggiunto. L’Italia è tra i produttori maggiori al mondo di kiwi, prima al nostro Stivale soltanto la Nuova Zelanda.

Eppure, nonostante questo, gli agricoltori o i produttori di frutta si ritrovano in grande difficoltà per via dei prodotti provenienti dalla Grecia che vengono commercializzati a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli italiani.

Per non parlare poi della crisi energetica che rende ancor più difficile le trattative commerciali. L’incubo dei coltivatori purtroppo è diventato realtà: la mancata vendita di lotti di frutta che rischiano così di marcire – questo è ciò che è successo anche lo scorso anno, che i frutti finissero per marcire, per esempio pesche nettarine e mele per via della mancata vendita – non aiuta l’economia.

Economia in ginocchio

Gli agricoltori italiani stimano spese vive che si aggirano intorno ai 50 centesimi al chilogrammo mentre i competitors riescono a garantire gli stessi prodotti anche intorno ai 20-30 centesimi.

Purtroppo la situazione sta diventando insostenibile perché sugli scaffali dei supermercati i kiwi italiani non si riescono a vendere ad un prezzo inferiore ai 2 euro per ogni Kg. Si registra dunque un rincaro davvero considerevole.

La situazione è più che preoccupante. Un portale che si dedica a ricerche statistiche su frutta e verdura venduta in Italia e in Europa, ha rivelato una verità sconcertante. Da gennaio a ottobre 2021, si è registrato un calo del 6%, riguardo l’acquisto del volume dei kiwi nei supermercati italiani.

Anche la zona dell’Agro Pontino, che è famosissima per la produzione dei kiwi, tra i migliori al mondo, si ritrova in difficoltà. Il competitor greco sta distruggendo il mercato fruttifero italiano offrendo prezzi vantaggiosi sul mercato che attirano di più gli italiani rispetto all’acquisto o alla scelta di prodotti made in Italy che ormai presentano un prezzo inaccessibile per le tasche di molti.