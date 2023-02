Rimuove rughe e macchie dell’età dalla pelle: il segreto per avere una pelle perfetta

By

Rughe e macchie dell’età, come avere una pelle perfetta? Ecco il segreto delle esperte estetiste: con questo trucchetto ringiovanirai di 10 anni.

Macchie dell’età e rughe? Ecco come rimuovere queste imperfezioni del tempo: avrai la pelle come quella di una ragazzina! Svelato il segreto che cambierà la tua vita.

Rughe e macchie della pelle: l’incubo dell’età che avanza

Il tempo purtroppo colpisce inesorabilmente tutti, uomini e donne, senza fare distinzione. Uno dei modi in cui mostra la sua presenza è con la comparsa delle rughe di espressione sul viso e delle classiche macchie dell’età.

Intorno ai 35-40 anni, la nostra pelle inizia a cambiare e le differenze rispetto al passato sono più che evidenti. Sebbene in commercio esistono davvero numerosissimi prodotti cosmetici, alcuni dei quali anche super costosi, possiamo confermare che la maggior parte di essi non sono per nulla efficaci.

C’è chi non può proprio sopportare l’idea del tempo che passa e che marca la pelle e quindi decide di ricorrere a tecniche chirurgiche come il lifting oppure a quelle cliniche come la radiofrequenza facciale o le iniezioni di botox.

C’è però anche chi preferirebbe invece affrontare il problema con rimedi che non siano così drastici. In questo articolo parleremo proprio di ciò: svelato il segreto delle esperte estetiste. Ecco la tecnica che ti cambierà la vita.

Il segreto per avere una pelle perfetta

L’età che avanza è un problema che riguarda tanti. La comparsa sul viso delle rughe e delle cosiddette macchie dell’età sono diventate una delle grandi preoccupazioni del secolo. Anche se esistono tanti prodotti e tecniche mediche per cercare di migliorare l’epidermide, non tutti preferiscono delle soluzioni così drastiche.

Se sei arrivata a leggere fin qui è perché anche tu sei alla ricerca di un rimedio naturale che possa aiutarti ad avere una pelle più giovane e levigata. Bene, sei capitata nel posto giusto. Svelato il segreto delle estetiste esperte.

Con questo trucchetto avrai la pelle come quella di una bambina! Pronta a scoprire cosa devi fare? Te lo diciamo immediatamente. L’ingrediente principale che non può mancare per realizzare la tua ricetta casalinga è il bicarbonato di sodio.

Che cosa devi fare? Procurati una ciotola o una terrina abbastanza capiente e all’interno di essa versa un cucchiaio di bicarbonato. Aggiungi un filo di olio e inizia a mescolare il tutto. Si verrà a formare una cremina dal colore giallastro.

La combinazione di questi due elementi è davvero un toccasana per la pelle. I benefici che l’olio e il bicarbonato sono in grado di regalare all’epidermide, sono straordinari. Sai che non ti serve più nessun altro ingrediente? Il tuo elisir per una pelle giovane e levigata è pronto!

Una volta che avrai creato questo composto, utilizza un dischetto di cotone oppure le tue dita per spalmare il prodotto sul viso. Lascia agire almeno 10 minuti e poi risciacqua il tutto accuratamente con acqua tiepida.

Vedrai che nel giro di poche settimane la tua pelle sarà più distesa, luminosa e che le inestetiche macchie dell’età si saranno addirittura schiarite. Il bicarbonato ha proprietà esfolianti e aiuta a rimuovere anche la pelle morta in eccesso. L’olio invece, ha proprietà idratanti ed emollienti. Esso è in grado di donare luminosità e morbidezza all’epidermide. Con questo trucchetto avrai anche tu la pelle di una ventenne.