Sanremo 2023, Gianni Morandi con scopa al seguito: frecciatina a Blanco?

È iniziata la seconda serata del Festival di Sanremo: l’entrata ironica di Gianni Morandi, frecciatina divertente allo sfascio di Blanco?

Inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, durante la quale si esibiranno gli altri 14 artisti in gara.

Dopo l’ingresso di Amadeus, la sua spalla Gianni Morandi entra in scena, con una scopa al seguito, semmai qualcuno si fosse dimenticato del suo preziosissimo aiuto ieri sera, nel pulire il palco di Sanremo dopo l’assolo di Blanco.

Gianni Morandi entra all’Ariston con una scopa: il meme diventa realtà

È cominciata la seconda serata del Festival di Sanremo, dopo quella scoppiettante di ieri sera, in cui uno degli episodi più ricordati è sicuramente la sfuriata sul palco di Blanco, che ha distrutto interi cespugli di rose.

Gianni Morandi probabilmente ci tiene a ricordarlo, ci sarà rimasto davvero male come dimostrano le espressioni che tutti ricorderemo subito dopo l’accaduto.

Ecco che quindi decide ironicamente di entrare all’Ariston questa sera con una scopa in mano, in ricordo del suo prezioso apporto sul palco ieri sera diventato già meme: Morandi con che pulisce dopo il disastro.

Blanco, per chi non si fosse ancora informato, ha infatti distrutto le rose che si trovavano sul palco nel momento della sua esibizione, perché innervosito dal fatto che i suoi in ear monitor non funzionassero.

Un caos sul palco dell’Ariston, così Morandi si premunisce e dice: “Mi dà sicurezza tenerla con me, non si sa mai”.

Subito dopo, intona “Grazie dei fiori”, la storica canzone di Nilla Pizzi il primo brano a vincere Sanremo nel 1951: una dedica a quei poveri fiori andati via ieri sera? Chissà.

Gianni Morandi Re dei social

Il gesto di Gianni non è certo passato inosservato sui social, che lo amano da sempre per la sua verve e i suoi gesti che diventano iconici.

Proprio come questo: l’ingresso con la scopa sta diventando già virale, come dimostrano alcuni tweet divertenti che stanno girando proprio in questi minuti sul web:

Gianni Morandi che scende con la scopa perché noi siamo fermi ancora qui #Sanremo2023 pic.twitter.com/H0JrpvuGEW — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 8, 2023

Io me li immagino gli stranieri a vedere il festival, e come spiegargli tutto questo #Sanremo2023 pic.twitter.com/OAOul9zRvA — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) February 8, 2023