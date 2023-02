Telefonino sempre scarico, se lo carichi così la batteria ti dura fino a 10 volte di più

Il telefonino è sempre scarico perché usato ininterrottamente: con questo metodo la batteria potrà durare a lungo, sino a 10 volte in più.

Il cellulare è diventato uno degli alleati indispensabili per la vita di tutti i giorni, usato per circa 24 ore. Un piccolo contenitore tecnologico che racchiude dati personali, note professionali, foto private e ogni tipo di informazione. Usandolo per tutto questo tempo, la batteria – seppure di ottima qualità- tende a scaricarsi continuamente. Alcuni esperti hanno trovato un metodo per ricaricare il telefonino sempre scarico in poco tempo e con una durata di 10 volte in più rispetto al metodo tradizionale.

Perchè il cellulare si scarica continuamente?

Come accennato, nessuno è oramai privo di uno smartphone tra le mani. Ci sono professionisti che ne hanno anche due, così da poter dividere vita professionale e privata a seconda delle ore del giorno.

Le nuove batterie che fanno parte degli smartphone moderni e tecnologicamente avanzati hanno una durata ottima, anche se le abitudini le portano a scaricarsi velocemente. Come è possibile? Prima di tutto è corretto dire che il cellulare “lavora” in background, quindi anche quando non viene usato.

Le applicazioni, la gestione del Web, le impostazioni che sono state scelte per il cellulare oltre che illuminazione e spegnimento dello schermo sono tutti fattori che fanno scaricare la batteria anche quando il dispositivo non viene usato. Lo stile di vita moderno e tutto quello che viene caricato all’interno di uno smartphone incide sulla durata della batteria.

Per questo motivo gli esperti hanno pensato a come far durare la batteria almeno 10 volte in più del nomale.

Il metodo per far durare la batteria a lungo

Come viene caricato il cellulare? Di solito durante il giorno anche tre o quattro volte, oppure di notte mentre non si usa.

Un altro errore che viene fatto è staccare e riattaccare la presa del caricamento, ogni volta che si riceve una telefonata oppure si inciampa per caso sul filo. Questa discontinuità è deleteria per la batteria e per il suo caricamento corretto.

Per far durare la batteria almeno 10 volte in più è infatti consigliato lasciare che il cellulare si scarichi arrivando a circa il 10% di autonomia e poi procedere in questo modo:

Prendere un foglio di carta e appoggiarlo su un piano/tavolo

Con l’aiuto di un tappo per i detersivi disegnare due cerchi alle due estremità, al fine che con il foglio piegato si incotrino tra loro

Subito dopo tagliare i due cerchi così che siano vuoti e si crei una sorta di porta cellulare/borsetta.

Si inserisce poi la spina per la ricarica e si introduce il cellulare all’interno di questo foglio. Lo stesso viene chiuso e poi i due cerchi vengono inseriti sul caricatore attaccato alla spina. Questo è un metodo semplice, alternativo e a costo zero che consente di far caricare totalmente il cellulare senza alcuna interruzione da parte dell’utilizzatore.