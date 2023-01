Rimedio casalingo per eliminare gli afidi dalle piante a pochi centesimi: è in cucina

Ecco un rimedio casalingo per riuscire a eliminare gli afidi dalle piante a pochi centesimi: è in cucina ed è davvero economico. E’ proprio lui.

Avete il problema degli afidi e non sapete come fare per liberarvene definitivamente? Potreste provare con un metodo casalingo decisamente economico nonché estremamente valido. Se le vostre piante sono piene di afidi, tale problematica bisogna risolverla velocemente, così da non renderla ancora più grave. Il rimedio è costituito da un prodotto che costa pochissimo e generalmente si trova in tutte le cucine.

Come si individua il problema degli afidi

Insomma qui di seguito parleremo di un problema che può intaccare le vostre piante e quindi indirettamente anche noi. Questo problema sembra aver un nome specifico: afidi.

In tanti ne avrete sentito parlare: cosa fare per riuscire a combattere questi parassiti ? Prima di tutto è importante capire di cosa stiamo parlando nel dettaglio. Insomma bisogna prima conoscere il proprio nemico.

Prima c’è da dire che in questi casi molte persone non intendono utilizzare i tradizionali pesticidi, ma dei rimedi naturali che possano risultare ugualmente molto efficienti per controllare tali parassiti.

E per questo ci sono delle valide soluzioni, tra cui una molto allettante e anche molto economica e accessibile davvero a tutti.

Considerate, primariamente, che l’attacco da parte degli afidi può essere nocivo non soltanto per le piante del vostro giardino, ma pure per quelle presenti nel vostro appartamento. Ciò in quanto tali insetti hanno una riproduzione molto veloce, nutrendosi del succo presente all’interno delle piante.

L’afide è un parassita erbivoro che danneggia enormemente la pianta, visto che va a bucare le foglie per nutrirsi della linfa.

Arriva prettamente nel periodo primaverile, andandosi a depositare sul lato delle piante.

Controllando periodicamente le piante, vi accorgerete subito dell’infestazione che risulterà evidente ai vostri occhi. L’aspetto più importante è quello di effettuare un controllo sulla zona posteriore e sugli steli all’ombra, durante la crescita delle piante sane.

È importante controllare spesso, perché solo così ci si può accorgere in tempo della presenza di tali insetti.

Considerate che gli afidi prediligono i succhi provenienti dalle piante fresche, in forma maggiore quelli derivanti ad esempio dai boccioli e dalle viti. Ecco perché si deve essere molto attenti e scrupolosi cercando di individuarli in tempo, così da riuscire a eliminarli prima che vadano a danneggiare irrimediabilmente le vostre piante.

In che modo si può risolvere il problema: il rimedio

I pesticidi nella versione chimica come pure ulteriori preparati di questo genere, possono danneggiare considerevolmente la natura. Ecco perché si consiglia sempre di preferire l’uso di prodotti naturali e ugualmente sicuri, che tra l’altro spesso si possono trovare già nelle nostre case.

Tra le sostanze di genere ecologico più efficaci per la lotta contro gli afidi, troviamo il classico aceto. Si tratta di un rimedio ottimale per allontanare tale tipologia di insetti dal vostro giardino e dalle piante presenti in casa.

Per ottenere un composto di grande utilità in questi casi, non dovrete fare altro che andare a diluire l’aceto nell’acqua, possibilmente basandosi su un rapporto 1:10. Ricordate che, a questo passaggio, è fondamentale non fare il contrario.

Una volta creata la miscela in questione, si potrà versare all’interno di un flacone nella versione spray. Successivamente si utilizzerà questo contenitore per andare a spruzzare la soluzione sulle piante infette da afidi.

Questo procedimento bisogna svolgerlo il più frequentemente possibile, così da riuscire a bloccare del tutto questo problema.

Tenete presente che le metodologie naturali non solo sono ecologiche, ma pure molto economiche. Dunque si consiglia di servirsi dei prodotti chimici unicamente come ultimo metodo.

Un altro metodo alternativo: ecco qual’è

Un altro ingrediente che si può utilizzare come metodo casalingo è quello corrispondente alla cipolla.

Tramite il suo decotto, infatti, si può avere un effetto protettivo e di prevenzione, contro determinate malattie fungine.

Si può preparare versando 1 litro d’acqua in una pentola, con l’aggiunta di 3 cipolle tagliate a fette sottili. Cuocere per 15 minuti e, dopo aver fatto raffreddare il composto, versarlo nello spruzzatore andandolo poi a spruzzare sulle piante.

Questo trattamento si deve ripetere ogni 3 giorni e, al posto della cipolla, il decotto si può pure preparare con l’aglio tritato e tenuto nell’acqua per 1 giorno. Poi continuare con lo stesso procedimento fatto con la cipolla.

Insomma questi sono sicuramente dei rimedi naturali per poter liberarsi di questi parassiti: al mondo sembrano esserci almeno 5000 specie e possono danneggiare davvero tanto le nostre piante proprio perchè sembrano nutrirsi della loro linfa.

Ecco che perforano le foglie e ingoiano il succo. State in allerta soprattutto in primavera: l’attenzione deve essere alta proprio in questo periodo, sia che le piante si trovino in casa che in giardino.

Al fine di preservare la salute delle nostre piante seguiamo questi consigli e sicuramente non ci sarà alcun pentiment: insomma l’aceto da oggi può diventare il vostro migliore amico anche in questo senso. E non solo l’aceto! Provare per credere , anche con l’aiuto della cipolla.