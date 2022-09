“Rimasta senza niente”, Laura Freddi al verde: fuori l’impensabile retroscena

L’ex ragazza di Non è la Rai, Laura Freddi ha raccontato un capitolo della sua vita che nessuno avrebbe mai immaginato. Vediamo cosa è successo.

La showgirl Laura Freddi non si vede molto in televisione ma è tornata a far parlare di se per alcune dichiarazioni fatte da lei stessa.

Chi è Laura Freddi

L’esordio in televisione di Laura Freddi è avvenuto tantissimi anni fa con la trasmissione che ha tenuto incollate allo schermo tantissime ragazzine negli anni ’90 Non è la Rai. Da allora, la showgirl, ha fatto molta strada. In particolare, è stata una velina insieme a Miriana Trevisan e compagna di Paolo Bonolis.

Lo scorso anno è tornata in televisione per fare da supplente proprio alla moglie del suo ex amato ovvero Sonia Bruganelli, durante le ferie di lei, come opinionista al Gf Vip. Lei stessa era stata una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia. Oggi la showgirl è tornata a far parlare di se a causa di alcune dichiarazioni circa la sua situazione finanziaria.

La sua precaria condizione economica

Nel corso di un’intervista a Leggo, Laura Freddi ha raccontato di aver attraversato un brutto momento dal punto di vista finanziario. In particolare, era rimasta al verde tanto che, a sua detta, ha dovuto accettare dei lavori soltanto per sbarcare il lunario. Tra questi, c’è stato proprio il Grande Fratello Vip che l’ha vista nella casa di Cinecittà nel 2016.

“L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa. L’ho poi rivalutato”.

La showgirl, infatti, ha detto che Il Grande Fratello è stato in grado, a suo tempo, di avvicinarla ad un target di pubblico più giovane. Nella casa ha passato momenti piacevoli e meno piacevoli ma è servito a farla tornare sotto i riflettori dato che, a sua detta, dopo Buona Domenica il pubblico l’aveva messa nel dimenticatoio. Del resto, la trasmissione che l’ha lanciata è quella che ha fatto sì che rimanesse nel cuore della gente.

La Freddi, inoltre, ha raccontato di essere stata impelagata in una causa di servizio lunga 12 anni, da cui è riuscita ad uscirne soltanto grazie alla sua fede in Padre Pio.

In televisione oggi possiamo trovare Laura Freddi a Oggi è un altro giorno, come ospite fisso. Si tratta del programma di Serena Bortone. Nonostante questo, per il futuro, si vede conduttrice di un programma tutto suo, nonché attrice di teatro.