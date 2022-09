Covid, la lampada che uccide i batteri e sanifica la stanza

By

Una lampada che batte il covid, uccide i batteri e oltre a illuminare sanifica gli oggetti nella stanza. I nuovi tipi di lampade a LED creati da Enea.

Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologia, ha inventato delle lampade a LED che sanificano la stanza da virus e batteri, come il Covid. Potrebbe essere introdotta negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle superfici: trovata economica e sostenibile. Ecco il progetto “SAVE”.

Covid, Enea crea la lampada che sanifica gli ambienti

Una lampada a LED che oltre a illuminare riesce a sanificare gli oggetti da virus, come il covid, e batteri. E’ l’ultima trovata dell’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, che ha di recente presentato due nuove lampade. Le tecnologie si chiamano SAVE e UV CISANA, e si tratta di LED UV-C. Sono di facili installazioni e non ingombrano, inoltre l’utilizzo è elementare.

Tali tecnologie, sperimentate a Bologna e a Roma, sono state sviluppate nelle sedi di ricerca di Brasimone e Frascati che da anni studiano le sorgenti di luce ultravioletta.

Già da anni sono stati utilizzati in ambito sanitario dei sistemi di illuminazioni sanificasti. Ma a differenza di questi, le nuove tecnologie non usano il mercurio, che è nocivo per l’ambiente. Anche il tempo d’accensione è ridotto, e l’utilizzo è molto più semplice.