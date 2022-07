Anche se ormai si sono lasciati, Totti e Blasi fanno ancora parlare di se. Stavolta, al centro della diatriba ci sarebbero le carte del divorzio. Vediamo perché.

Ilary Blasi non si sarebbe ancora recata dagli avvocati di Totti a firmare le carte del divorzio.

Rapporti tesi tra Totti e Blasi

Stando agli ultimi rumors, Ilary Blasi e Francesco Totti non sarebbero in buoni rapporti. Tutt’altro: tra i due ci sarebbe molta tensione. Una tensione tale da non permettere alla Blasi di sentirsi serena per andare a firmare le carte del divorzio.

Sulla sua assenza non ha influito il viaggio in Africa insieme ai figli poiché è tornata in Italia già da un po’. A testimoniarlo le numerose foto condivise da lei che ora si troverebbe a Sabaudia, per la prima volta senza il marito.

Di lui, invece, si diceva che convivesse già con la sua nuova fiamma noemi. In realtà, l’ex giocatore della Roma, ha scelto di mantenere un profilo basso e, a differenza dell’ex moglie, ha deciso di non lasciare la Capitale per rifugiarsi nella casa di famiglia all’Eur. Stando alle voci più informate, infatti, è nella lussuosa villa che starebbe vivendo Totti, completamente da single.

Di Noemi Bocchi, infatti, per il momento, non ci sarebbe traccia. Totti, infatti, dopo essere stato sorpreso dai paparazzi sotto l’appartamento di lei, non appena aveva annunciato la separazione a mezzo stampa, sembrerebbe non essersi più avvicinato. Sicuramente, si tratta di una scelta per non destare ulteriore clamore mediatico e per rispettare i suoi figli.

Ha scelto di stare con lui

Un altro ago della bilancia molto importante è il figlio Cristian. Proprio lui, che oggi ha 17 anni, per il momento ha scelto di rimanere con il papà. Una decisione dettata anche dal fatto che, ad oggi, sarebbe tornato agli allenamenti della Roma Under 17. Tant’è che papà Francesco lo accompagna tutti i giorni, senza fargli saltare neanche un allenamento.

Nel frattempo, con la mamma di Cristian i rapporti sono molto tesi: non si sarebbero più parlati. Tanto che, il Corriere della Sera ha riportato che Ilary ci avrebbe messo molto del suo nella separazione. La conduttrice, infatti, aveva richiesto più privacy a Totti. Ciononostante, il giorno successivo l’annuncio della separazione, il Pupone era stato trovato sotto casa di Noemi dai paparazzi.

Per tutta risposta, l’ex velina avrebbe deciso di replicare pubblicando stories e altro sul suo profilo Instagram facendo vedere ai followers quanto si stia godendo le ferie. Il Corriere della Sera ha anche riportato che:

“Le pratiche per la separazione non sono nemmeno state avviate”

Intanto, si vocifera che la conduttrice abbia in mente un trasloco a Milano insieme ai figli. L’iter legale sarebbe stato rallentato proprio da lei. Gli avvocati Alessandro Simeone, di lei e Antonio Conte legale di fiducia della Roma:

“aspettano pazienti che si decida a tornare per sedersi attorno ad un tavolo a avviare finalmente le carte bollate”.

Che sia una vendetta?