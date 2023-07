Rientro a casa, non metterti alla guida in questi giorni: resterai in coda per ore

Se le tue vacanze sono già giunte al termine e stai per tornare, attenzione al rientro a casa: non metterti alla guida in questi giorni, se lo fai resterai in coda per ore.

L’esodo estivo è iniziato e i rientri a casa sono sempre più un problema. Se vuoi evitare di rimanere in coda per ore, allora non metterti al volante in questi giorni.

Esodo estivo, come affrontarlo

Sebbene si continui a parlare di caro vita e di crisi economica, gli italiani non rinunciano alle vacanze. Sono già più di 5 milioni le famiglie che da giugno hanno raggiunto strutture ricettive e località balneari per godersi giorni o settimane di relax.

Siamo a quasi ad agosto e tra ritorni e partenze, si può parlare già dell’esodo estivo che ogni anno si presenta come un problema fastidioso per gli automobilisti costretti a rimanere in coda per ore.

A proposito di rientro a casa, se anche le tue vacanze sono terminate e non vuoi rimanere bloccato nel traffico, ecco quando dovresti partire: non metterti alla guida in questi giorni. Se lo fai, ti ritroverai fermo in autostrada per lunghe ore.

Rientro a casa: non metterti alla guida in questi giorni

Il clima di relax che è in grado di regalare una vacanza estiva, termina al momento del rientro a casa, quando ci si ritrova bloccati nel traffico a causa dell’esodo estivo.

Se le tue ferie sono già terminate e purtroppo devi ritornare al lavoro, non metterti alla guida in questi giorni: se lo fai ti ritroverai in coda per ore. Vediamo le ultime previsioni del traffico che ti aiuteranno ad evitare di trascorrere la tua giornata in autostrada.

Come ogni anno, le prime settimane di giugno e di luglio si confermano quelle preferite dalle famiglie italiane per le partenze, mentre gli ultimi due weekend di luglio segnano il ritorno per tanti.

Le strade più trafficate continuano ad essere due: la A1 Milano – Napoli e la A14 Bologna – Taranto. I dati sono piuttosto chiari: dal 26 luglio e fino al 31 luglio è previsto il bollino rosso: milioni gli italiani che rientrano a casa e tutti negli stessi giorni.

Ma non sarà l’ultima settimana di luglio quella più problematica. Sabato 5 agosto, secondo gli esperti, sarà la giornata peggiore. Se è vero che tante famiglie rientreranno dalle vacanze, molte altre invece partiranno: secondo gli ultimi dati saranno ben 20 milioni i viaggiatori che percorreranno le autostrade il primo weekend di agosto. La comunicazione arriva dall’ANSA.

Bollino rosso anche nel fine settimana di Ferragosto che quest’anno cade di martedì, ponte lungo per tanti italiani che sicuramente si metteranno ancora in viaggio.

Nuovo decreto ministeriale per regolare il traffico autostradale

In questo secondo fine settimana di agosto ci saranno però anche tanti rientri e senza dubbio le autostrade saranno piuttosto trafficate. Secondo gli esperti del traffico, bisognerebbe evitare di mettersi in viaggio il sabato e la domenica – a qualsiasi orario – perché sono proprio questi i giorni in cui è altamente probabile rimanere bloccati nel traffico.

Proprio per evitare inconvenienti del genere, già dall’inizio di luglio è in vigore un decreto ministeriale che impedisce ai mezzi pesanti di circolare nel fine settimana. Dal 15 luglio, questo divieto è attivo anche il venerdì pomeriggio: in questo modo, i vacanzieri e i viaggiatori possono percorrere le autostrade con più tranquillità.

Si sta procedendo poi con una sospensione anche dei lavori in cantiere e con la rimozione degli stessi in modo da non ostacolare la circolazione dei veicoli ed evitare dunque congestionamenti autostradali.