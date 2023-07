Strage di autovelox, le autostrade più tartassate: pioggia di multe salate qui

By

Strage di autovelox, attenzione al controllo della velocità: queste le autostrade più tartassate. Proprio qui si rischiano multe salate.

Le indagini di Assoutenti preoccupano gli automobilisti italiani. Queste le autostrade in cui sono installati più autovelox. Multe salate per chi non rispetta i limiti di velocità.

Cosa dicono le indagini di Assoutenti

Gli autovelox sono dei dispositivi elettronici che si occupano di rilevare automaticamente la velocità percorsa dai veicoli in autostrada. La loro installazione ha uno scopo ben preciso: evitare che accadono incidenti su queste strade che sono sempre, in ogni momento della giornata, super trafficate.

Nonostante chi violi i limiti di velocità sia multato con un ammenda anche piuttosto esosa, sono ancora tantissimi gli automobilisti che infrangono la legge o che, ignari degli autovelox installati sulle autostrade, sfrecciano a grande velocità ritrovandosi poi con multe salate da pagare.

Assoutenti ha condotto delle indagini rivelando quali sono le autostrade più tartassate d’Italia. Si parla di una vera e propria strage di autovelox, proprio qui si rischiano multe altissime.

Eccedere i limiti di velocità è uno dei reati più comuni commessi dagli automobilisti ed anche quello più frequentemente sanzionato. Poiché ogni giorno il numero di incidenti in autostrada è sempre maggiore, ecco che di conseguenza si è ritenuto opportuno aumentare anche il numero degli autovelox per tenere sotto controllo questa situazione che ormai sta sfuggendo di mano.

Strage di autovelox, queste le autostrade più tartassate

Sfrecciare sulle autostrade sta diventando una pratica pericolosissima che espone gli automobilisti non soltanto a grossi pericoli per se stessi e per gli altri ma al contempo anche al pagamento di multe esose .

La maggior parte degli incidenti che si verificano sulle autostrade dipendono proprio dai limiti di velocità che non vengono rispettati e che sono rilevati dagli autovelox. Proprio per questa ragione, è in aumento costante il numero di questi dispositivi elettronici che ha come obiettivo principale quello di effettuare i controlli della velocità facendo scattare multe per chi infrange la legge.

Assoutenti ha realizzato degli studi con l’obiettivo di individuare il numero di autovelox presenti in Italia, sulle autostrade più frequentate dagli automobilisti. Ecco che cosa è venuto fuori: si può parlare di una vera e propria strage di autovelox, queste, quelle in cui bisogna stare particolarmente attenti a non superare i limiti di velocità.

Partiamo dal comune di Cavallino, in Puglia, che nell’anno 2022 ha incassato ben 2.520.121 euro di multe per violazione del Codice stradale e più precisamente per violazione dei limiti di velocità. Nell’anno 2021 si erano registrati 0 incassi.

Attenzione anche alla statale 372 Telesina che da Caianiello porta a Benevento: su questa autostrada che è lunga 25 km sono presenti ben 7 dispositivi di rilevazioni automatica della velocità. Proprio su questa strada, nell’anno 2022, sono state comminate sanzioni pari a 2,8 milioni di euro.

Altre autostrade con autovelox

Altro comune da tenere sott’occhio è quello beneventano di Paupisi che sempre nel 2022 ha incassato 1,5 milioni di euro da sanzioni comminate per eccesso di velocità. Nella regione Puglia invece, i comuni hanno prescritto sanzioni per 23 milioni di euro per violazione dei limiti di velocità.

Il caso più esemplare però è proprio quello del comune di Cavallino. Nel 2021, nessuna multa è stata fatta per eccesso di velocità. Nel 2022 gli incassi registrati dal comune sono stati pari a 2.520.121 euro. Stiamo parlando della statale 16 Lecce-Maglie in cui è installato un solo autovelox.

Sulla statale 613 Lecce-Brindisi ci sono 3 autovelox che nell’ultimo anno hanno fatto incassare ben 720.022 euro alla regione Puglia. 3 autovelox anche sulla statale Flacca, la 213, che si trova nel Lazio. I dispositivi di controllo velocità hanno fatto incassare oltre 500 mila euro solo nel 2022.

Non è migliore la situazione sulle strade delle Dolomiti: il comune di Santa Lucia ha comminato sanzioni per 349.980 euro nel 2022. Ben 15 gli autovelox sulla statale Rovereto-Garda e 100 sull’autostrada Bolzano-San Candido.

Queste secondo Assoutenti, le autostrade più tartassate dagli autovelox. Il presidente dell’Associazione ha dichiarato che spesso questi dispositivi di rilevazione automatica di velocità vengono messi in punti strategici.

La ragione? Non tanto per garantire la sicurezza di chi è al volante ma per comminare multe stradali. L’obiettivo è cercare di riempire le casse comunali che registrano un bilancio sempre negativo.