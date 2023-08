Rientrava a casa dal lavoro, ma quello che vede per strada lo costringe a frenare

La storia che stiamo per raccontarti oggi è la vicenda accaduta ad un autista di furgone che rientrava a casa dal lavoro!

La strada può essere teatro di avvenimenti che, a volte, possono rivelarsi davvero stupefacenti. Continua a leggere per scoprire perché.

Qualcosa di insolito è successo mentre rientrava a casa

La strada può diventare teatro di tante scene insolite. Ecco perché quando si è alla guida bisogna prestare sempre estrema attenzione. La storia che stiamo per raccontarti, ha visto come protagonista l’autista di un furgone. Egli aveva quasi finito il suo turno di lavoro. Tant’è che quando vide ciò che vide credette che la vista lo stesse ingannando oppure che il caldo gli aveva dato inevitabilmente alla testa.

L’autista, infatti, si è ritrovato di fronte ad una scena che, probabilmente, ricorderà per il resto della sua vita. Egli ha visto un animale appeso ad un filo dell’alta tensione.

Una capra appesa per le corna

L’animale che egli avvistò che penzolava sulla strada, era una capra appesa al filo dell’alta tensione con le sue corna. Com’era possibile una cosa del genere?

L’autista decise di fermarsi: non poteva lasciare lì penzoloni l’animale. Perciò, chiese aiuto anche ad altre persone che transitavano lungo la strada. Alcune persone di buon cuore decisero di fermare la loro vettura e cercarono, insieme all’autista, di aiutare la povera capra.

L’animale, però, non poteva essere aiutato se non con l’ausilio di qualche corda e di una scala. La cosa che più lasciava perplesse le persone era: come aveva mai potuto fare una capra a finire in quella situazione così scomoda?

L’unica giustificazione possibile è che la capra si era spinta un po’ oltre per raggiungere un’albero di olivo ma non era riuscita nella sua missione. Questo perché forse, all’improvviso, i fili dell’alta tensione erano stati tirati e la capra era rimasta impigliata con le sue corna. Il risultato è che l’animale penzolava a ben 6 metri da terra.

La capra ha cercato di liberarsi, dimenandosi di qua e di la ma non ci è riuscita. Per fortuna, i cavi non si sono spezzati e non è successo il peggio. Ma la vera fortuna della capra è aver incrociato lo sguardo dell’autista che ha deciso di darle soccorso.

L’operazione di salvataggio, con l’ausilio di un’alta scala, ha previsto lo spostamento della capra fino ad un punto in cui fosse più vicina alla collina, legando una corda allo zoccolo dell’animale e strusciandola lungo il cavo.

All’inizio, la capra non aveva capito cosa stesse succedendo. Poi, accortasi di essere stata liberata iniziò a correre lungo la strada e tornare a casa sua, finalmente libera. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se nelle persone che l’hanno aiutata resta l’interrogativo: come è finita lì penzoloni sulla strada?