Il trucco del pulsante per saltare la fila alla posta: non ci pensa mai nessuno

Conosci il trucco del pulsante per non fare la fila alla posta? Se la tua risposta è no, te lo sveliamo noi.

La fila alla posta può essere davvero molto snervante. Con il trucco del pulsante l’attesa può essere azzerata.

Fila alla posta: si può saltare con il trucco del pulsante

La fila alla posta può essere scomoda e richiedere tanto tempo ma purtroppo è parte della quotidianità quando si ha a che fare con i servizi pubblici. Anche se bisognerebbe essere sempre pazienti e cortesi durante le attese alla posta, rispettando gli altri clienti e il personale dell’ufficio postale, le attese potrebbero risultare frustranti.

Alcuni sportelli potrebbero adottare delle misure atte a migliorare l’efficienza della fila come l’uso di numeri di turno o l’installazione di dispositivi che servono a chiamare i clienti in un ordine ben preciso.

Al fine di ridurre la fila alla posta si possono utilizzare degli stratagemmi. Ad esempio, si può pianificare la propria visita. Alcune fasce orarie, ad esempio, possono risultare meno affollate. Le ore di punta e i giorni in cui, di solito, c’è maggiore affluenza, si possono tranquillamente evitare se si vuole fare meno coda.

La propria attesa alla posta può essere notevolmente ridotta anche grazie all’uso della tecnologia. In alcuni uffici postali, infatti, grazie all’app della posta si può prenotare il proprio turno e arrivare all’orario preciso in cui sarà chiamato il proprio numero.

Buona norma sarebbe anche quella di prendere tutte le informazioni di cui si ha bisogno prima di recarsi all’ufficio postale. Inoltre, bisognerebbe assicurarsi di avere con se tutti i documenti per evitare ulteriori ritardi.

Come metterlo in pratica

Il trucco del bottone prevede quattro strategie diverse che permettono di saltare la fila alla posta e che probabilmente, non conoscevi. Oltre a prenotare il proprio turno sull’applicazione, infatti, il turno si può prenotare anche attraverso WhatsApp. Il numero da digitare, per mettersi in contatto con un operatore virtuale è: 3715003715.

Se, invece, si deve fare lo SPID si può semplicemente condividere la propria posizione e inviarla all’operatore virtuale via WhatsApp che indicherà l’ufficio postale più vicino in cui recarsi per creare il proprio Sistema Pubblico di Identità Digitale.

La fila alla posta si può saltare anche prenotando il proprio ticket sul sito delle Poste Italiane. In pratica, nella Home Page sarà necessario cercare il proprio ufficio postale e cliccare su Prenota un biglietto.

Anche il turno digitale è una delle opzioni possibili messe a disposizione da Poste Italiane per saltare la fila. Il servizio è valido in 3800 sportelli. Si può ricevere un ticket virtuale su smartphone e monitorare l’avanzamento della coda. Un messaggio avviserà quando sarà arrivato il proprio turno.

A Forlì, inoltre, nei tabaccai della rete PUNTOLIS viene dato agli utenti un ticket cartaceo su cui è impresso un QR Code che andrà scansionato alle poste e usufruire del servizio richiesto.