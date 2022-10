Ricordate Moreno? Ha cambiato vita: dopo Amici ha scelto un altro mestiere

Moreno di Amici, lo ricordate? Ecco che fine ha fatto dopo il talent che lo ha visto vincitore. Oggi ha cambiato vita.

Chi non si ricorda di Moreno Donadoni? Il giovane rapper fu vincitore di Amici 2013. Dopo il talent, la sua vita è cambiata completamente. Ecco che cosa fa oggi.

Moreno Donadoni, vincitore di Amici 2013

Nato nel 1989 a Genova, Moreno Donadoni è un rapper conosciuto in tutta Italia. Sicuramente la sua popolarità la deve alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, Moreno ha potuto dare mostra delle sue abilità canore e del suo straordinario talento nello stile rap che ha conquistato tutti.

Primo nel suo genere ad entrare nella scuola più ambita del mondo, Moreno ha portato a casa la Coppa dei campioni. Era l’anno 2013 quando in una delle edizioni più belle di Amici, il giovane genovese si intascava la vittoria.

Da quel momento la sua vita è cambiata completamente. Moreno ha iniziato a collaborare con alcuni degli artisti italiani del mondo rapper più apprezzati di sempre. Dopo la vittoria di Amici, ritorna nuovamente nella scuola che lo ha consacrato alla popolarità come direttore artistico insieme a Miguel Bosé, suo “avversario”.

Diverse le collaborazioni fatte con straordinari cantanti come Fiorella Mannoia, Fabri Fibra e Clementino. Suoi brani e dischi che hanno fatto ballare per tante estati gli italiani, come “Tu devi essere pazzo”.

Moreno Donadoni, dunque, in pochissimi anni ha raggiunto straordinari successi. La sua vita però d’un tratto cambia completamente, la sua carriera va in pausa: che cosa ne è stato di lui? Lo scopriamo insieme.

La nuova vita del vincitore di Amici

Dopo la vittoria ad Amici, la vita di Moreno Donadoni è cambiata completamente. Il giovane genovese si è ritrovato a collaborare con artisti di fama nazionale, a partecipare come direttore artistico nel talent che lo ha lanciato al successo e a scrivere brani che gli hanno fatto ottenere il titolo di miglior rapper italiano.

Ad un tratto però la sua carriera ha subito un freno ed è andata in stand by. Per un periodo di tempo, Moreno ha messo da parte la musica per dedicarsi ad un’altra sua passione, lo sport.

Proprio lui ha preso parte a diversi programmi televisivi come Sportitalia nelle vesti di informato opinionista e mostrandosi dunque ai suoi fan in un abito completamente diverso. Ha preso poi parte anche ad un noto reality Mediaset, L’Isola dei Famosi. Nell’edizione 2017 è stato uno dei naufraghi più amati.

Sebbene non sia riuscito ad arrivare in finale dato che è stato eliminato alla decima puntata, ha dato comunque di lui un’immagine nuova e diversa, quella di un ragazzo fragile e sensibile che lo ha fatto amare ancora di più dai suoi fan.

Da diverso tempo è fidanzato con un altro volto noto del piccolo schermo ovvero Barbara Francesca Ovieni che abbiamo visto partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Fu lei che fece perdere la testa all’ex tronista Fabio Ferrara, ex di Ludovica Valli.

Ritornando a Moreno, il rapper non ha mai messo però da parte la sua passione per la musica. Donadoni ancora oggi continua a scrivere, a comporre e a pubblicare pezzi che riscuotono comunque un certo successo.