Bonus acqua 2022, puoi ottenere fino a 5 mila euro: come fare domanda

Nuovo bonus acqua 2022 con la possibilità di ottenere sino a 5mila euro. Vediamo insieme passo passo come fare domanda.

Ci sono moltissime novità che andranno ad abbracciare quelle che sono le esigenze dei cittadini italiani. In un contesto storico traballante, con rincari che intaccano ogni tipo di categoria non è raro oggi che si chieda un aiuto al Governo. Come abbiamo già visto, ci sono alcuni aiuti passati in eredità all’Esecutivo Meloni e altri che stanno arrivando con l’obiettivo di supportare i cittadini. In particolare, parliamo del nuovo Bonus Acqua con la possibilità ottenere sino a 5000 euro. Come fare domanda? Entro quando?

Bonus e novità per i cittadini italiani

Come accennato, ci sono non poche novità sul fronte degli aiuti e delle possibilità di ricevere dei soldi per contrastare il caro bollette e non solo. Tra gli obiettivi razionalizzare il consumo dell’acqua potabile e ridurre fortemente l’uso (oltre che l’inquinamento) di plastica.

La nuova agevolazione che riguarda il bonus acqua potabile è attiva dal mese di giugno 2021 con proroga della Legge di Bilancio 2022. È stato studiato appositamente per acquistare e installare il sistema di filtraggio, raffreddamento, mineralizzazione e addizione della anidride carbonica alimentare.

Tutto questo per permettere alle famiglie di bere l’acqua dei rubinetti di casa, usare meno plastica e sentirsi sicuri strizzando l’occhio all’ambiente e alla natura. Un modo per sprecare anche meno acqua e averla sempre a portata di mano, in ogni momento della giornata per riempire la propria borraccia personale.

Bonus acqua potabile: caratteristiche

Questo è il bonus acqua potabile, che viene riconosciuto anche come bonus depuratore. Il credito di imposta è al 50% riguardante le spese che verranno sostenute sino al 31 dicembre 2023.

Tra i limiti che sono previsti per legge, ci sono 1.000 euro per soggetti fisici e ben 5.000 euro per immobili ad uso commerciale/istituzionale – enti non commerciali e anche professioni di varia natura.

Nel 2021 il rimborso era del 30,37%, mentre quest’anno si arriva sino al 50% grazie ai 5 milioni che sono stati stanziati per il bonus e richieste che hanno superato i 16 milioni di crediti di imposta.

Come fare domanda per il bonus acqua?

Tutti i soggetti che desiderano richiedere il bonus acqua, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate il totale dei costi. La spesa deve essere stata affrontata dal 1° febbraio al 28 febbraio – anno successivo.

Si può procedere direttamente dal sito web ufficiale, dall’area riservata con importi documentati attraverso fatture elettroniche o documenti commerciali completi di codice fiscale.

Il bonus verrà usato tramite F24 in compensazione oppure direttamente dalla dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni inerenti l’intervento sarà inviato in via telematica all’Enea.

Per ogni tipo di dubbio o informazione, rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate così da poter inviare tutti i documenti relativi richiesti. Si ricorda che gli importi sono differenti: per i soggetti fisici si parla di 1.000 euro e per le imprese si parla di 5.000 euro.