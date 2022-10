Bonus 500€, soldi alle famiglie: per quali regioni è previsto

Pochissimo tempo ancora per richiedere il bonus 500 euro per queste famiglie. Bisogna fare subito domanda per non perdere l’occasione.

Ci sono ancora pochissime ore prima che il bonus 500 euro per tutte queste famiglie venga dimenticato dentro un cassetto. È importante che le famiglie oggi non si lascino sfuggire gli aiuti che vengono messi a disposizione da Governo, Enti e Comuni al fine di poter contrastare il caro bollette e il caro vita attuale. Questo bonus in particolare eroga ben 500 euro, ma scade tra pochissime ore. Scopriamo insieme come fare domanda e inoltrarla nel più breve tempo possibile.

Famiglie italiane, possono richiedere i bonus attivi?

Con questa situazione economica molto dura da gestire, le famiglie italiane sono chiamate a chiedere più bonus possibili a disposizione. Governo ed Enti mettono a disposizione cifre di varia natura, studiate appositamente per garantire una entrata di fine mese a contrasto del caro vita in generale.

Ci sono tantissime famiglie che si ritrovano a fare i conti con il mantenimento dei figli, la perdita del lavoro o la riduzione delle ore di occupazione e tutte le spese che arrivano mese dopo mese. Questo bonus in particolare è di 500 euro, ma ci sono ancora pochissime ore per riceverlo.

Bonus 500 euro per le famiglia: che cos’è?

Il bonus 500 euro è destinato alle famiglie con figli a carico, già all’attivo con l’ex Governo Draghi. Nei prossimi mesi la Meloni e il suo esecutivo metteranno sul tavolo nuovi aiuti, ma per chi desidera questo in particolare dovrà fare immediatamente la domanda.

Le famiglie oggi possono già ricevere il bonus nido e l’assegno unico, aggiungendo questo da 500 euro che viene applicato in un determinato momento specifico: alla nascita del bambino. Si potrebbe dire che è anche un piccolo incentivo per aumentare la natalità in Italia, che negli ultimi anni ha subito un clamoroso crollo.

Come si richiede il bonus famiglia: scadenza e domanda

Il bonus da 500 euro per le famiglie italiane è dedicato a chi ha un figlio appena nato, così che si possano affrontare tutte le prime spese. Un bimbo piccolo ha un continuo bisogno di vestiti, pannolini e in alcuni casi anche latte – tutti prodotti che hanno prezzi impossibili da sostenere al giorno d’oggi.

Il requisito per avere questo aiuto è un ISEE che non superi la cifra di 35.000 euro. Chi desidera fare domanda ha tempo solo sino al 27 ottobre 2022: un importante aiuto che non deve essere sottovalutato, in arrivo per coloro che hanno avuto un figlio dal primo ottobre 2021 e il 31 settembre 2022.

Non è tutto, l’aiuto in questione viene erogato dalla Regione Umbria. Ma le famiglie che abitano in altre Regioni non devono disperare, perché ci sono anche altri Comuni che stanno mettendo in campo degli aiuti di questo tipo o similari nell’importo.

Ricapitolando, se la famiglia è residente in Umbria e non supera i 35.000 euro con l’ISEE potrà fare domanda per l’aiuto da 500 euro entro e non oltre il 27 ottobre. Una attenzione particolare anche alla data di nascita del bambino, compresa tra il 1° ottobre 2021 e il 31 settembre 2022.