Ricordate Gianfranco Maffuccio? Dopo Forum il tragico episodio: meritava di meglio

Sono tanti i programmi televisivi che, nel tempo, sono diventati un appuntamento fisso per milioni di fedeli telespettatori italiani. Uno di essi è, senza dubbio, Forum, attualmente condotto da Barbara Palombelli. Ecco, a tal proposito, che fine ha fatto Gianfranco Maffuccio, volto noto del pubblico della trasmissione.

Tutti abbiamo guardato, anche una volta soltanto, una o più puntate di Forum, uno dei programmi di punta della tarda mattinata di Canale 5. Nel corso degli anni si sono avvicendati alla conduzione molti volti noti della televisione, tra cui anche Rita Dalla Chiesa e Paola Perego.

A partire dal 2013, invece, alle redini del programma troviamo Barbara Palombelli la quale, ogni giorno, permette al suo pubblico di assistere alla ricostruzione di processi giudiziari, con la supervisione di un giudice. Quelle emesse, ovviamente, non sono sentenze ufficiali. I casi trattati vengono inviati alla redazione, e coloro che si trovano in studio sono figuranti che, in ogni puntata, hanno il compito di portare in scena le cause del giorno.

Nel format di tale programma, anche il pubblico in studio ha un ruolo molto importante in quanto, per ogni causa, viene chiamato a esprimere la propria opinione. Ricordate, a tal proposito, Gianfranco Maffuccio? L’uomo era diventato uno degli “opinionisti” del pubblico, ed era meglio conosciuto con il nome di Franco. Da alcuni anni a questa parte, però, non appare più in nessuna puntata di Forum. Ecco cosa gli è accaduto.

Franco: lo storico volto di “Forum” è venuto a mancare

La vita è un viaggio meraviglioso, fatto di amore; gioia; traguardi e successi, ma anche di difficoltà e, purtroppo, di perdite.

Gianfranco Maffuccio, detto Franco, era oramai una presenza fissa tra il pubblico di Forum, ma nel 2019, purtroppo, la sua vita si è spenta, e Barbara Palombelli lo ha voluto ricordare tramite un bellissimo post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del programma.

Oltre ad avergli dedicato un intero post su Facebook, Barbara Palombelli ha rivolto un pensiero a Gianfranco anche in tv, nel corso della puntata di Forum del 28 febbraio 2019.

Nel suo discorso, la conduttrice ha ricordato il periodo in cui è iniziata la sua avventura al timone del programma in questione, e l’affetto che, da allora, ha sempre ricevuto dalle persone nel pubblico. Franco, per Barbara, era una di quelle persone.

L’ultimo saluto di Gianfranco

Il 28 febbraio 2019, quando Barbara Palombelli ha annunciato la scomparsa di Gianfranco Maffuccio durante la puntata giornaliera di Forum, ha comunicato al suo pubblico anche che Franco, prima di morire, ha lasciato un accorato messaggio sulla sua pagina Facebook, diretto a tutti i suoi amici e alle persone che sempre lo hanno sostenuto.

Dalle sue ultime parole si evince quanto Franco fosse una persona dotata di un grande cuore, e che quel cuore fosse colmo di sentimenti bellissimi nei confronti di sua moglie, dei suoi figli e di tutti i suoi cari.