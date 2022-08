Ricchissimo bonus spesa di 500 euro, sbrigati a richiederlo: non ti ricapita di nuovo

Bisogna fare in fretta e richiedere subito il Bonus Spesa di 500 euro. Una occasione imperdibile in un momento così delicato per tutti.

La crisi in Italia – e non solo – è palbabile con mano e sono tantissime le famiglie che richiedono bonus e aiuti a disposizione. Un buono spesa di 500 euro è ora a disposizione, ma bisogna essere rapidi nella richiesta prima che svanisca per sempre.

Famiglie e aiuti dal Governo, tutti possono ottenerli?

È un momento di forte crisi, dalla pandemia da Covid19 sino ad oggi è un susseguirsi di gravi avvenimenti che mettono le persone nelle condizioni di non poter arrivare a fine mese.

Ancora di più, quando si hanno dei bambini a carico dove le spese sono maggiori e del tutto irrinunciabili. Insomma, uno scenario che sta scrivendo la storia attuale tanto da non vedere una luce per il futuro.

Per tutti questi motivi, il Governo è a lavoro per cercare di dare una boccata di ossigeno alle famiglie seppur con difficoltà. Bonus e aiuti arrivano e sono confermati all’interno dei vari Decreti, richiedibili facendo attenzione ai requisiti richiesti o ad alcune burocrazie da seguire.

Buono spesa da 500 euro: come richiederlo?

Il Governo ha determinato alcuni budget per erogare nuovi aiuti alle famiglie in difficoltà. Uno di questi è la conferma di quanto già esistente, ovvero il buono spesa, mentre l’altro aiuto riguarda un bonus che arriva ad erogare sino ad un massimo di 800 Euro per le famiglie con ISEE basso e figli a carico.

È bene evidenziare che l’erogazione delle cifre si differenzia a seconda di alcuni aspetti, con erogazione concreta da parte del Comune di residenza. Come accennato, il Governo ha messo a disposizione un budget complessivo per ogni Comune e sarà quest’ultimo ad erogare la cifra per ogni famiglia in difficoltà.

Alcuni Comuni erogano 300 euro come buono spesa per famiglia, mentre altri arrivano anche a 500 Euro superando la cifra dinanzi a famiglie che vivono in una grave difficoltà economica.

Questi buoni spesa servono a comprare i beni necessari giornalieri, come cibo e anche medicine. La novità concreta è un bonus che arriva ad erogare sino a 800 euro al mese. Nel momento in cui moltissimi genitori non sono in grado di mantenere i propri figli, il Governo interviene con il bonus per genitori separati e divorziati.

Bonus genitori separati o divorziati

Come funziona questo aiuto concreto per i genitori che hanno dei figli, ma tra loro sono separati o divorziati? Se la mamma ha l’affidamento dei figli e ha un ISEE basso potrà richiedere il bonus genitori.

Un altro requisito importante è che il genitore tenuto al versamento degli alimenti, presenti una documentazione che confermi il calo del reddito evidente. Nel momento in cui si hanno a disposizione tutti questi elementi, dimostrabili e in linea con la legge italiana, allora si potrà richiedere un assegno con l’importo che arriva sino a 800 Euro.