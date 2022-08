Caso Harvey Weinstein, accettato l’appello dopo la condanna per stupro

La Corte Suprema ha accettato la richiesta di appello degli avvocati di Harvey Weinstein. L’ex produttore televisivo era stato condannato a 23 anni per stupro.

Dopo la conferma della condanna a 23 anni per stupro da parte della Corte di New York, nello scorso giugno, la Corte Suprema ha accettato la richiesta di appello dei legali di Harvey Weinstein, ex numero uno della Miramax. Il processo nel 2020 per lo stupro di una sua assistente e di un’aspirante attrice, nel 2006 e nel 2013.

Caso Harvey Weinstein, accolto l’appello dopo condanna per stupro

Dopo le accuse di stupro, risalenti a due anni fa, e la condanna a 23 anni anche per altri reati, all’ex magnate di Hollywood è stato concesso l’appello. Sono stati i giudici di New York a decidere di accettare la richiesta dei legali di Harvey Weinstein.

Arthur Aidala, rappresentate dell’ex produttore televisivo, ha fatto sapere che il suo assistito è grato per l’opportunità concessa. Lo riporta la NBC News. La notizia, divulgata nella giornata di ieri, parla della decisione del capo dello Stato di Corte d’Appello Janet DiFiore. Weinstein potrà presentarsi l’anno prossimo in appello, fa sapere un portavoce della Corte, per riesaminare il caso.

“Siamo speranzosi che la corte chiarirà che Mr. Weinstein non ha avuto un processo equo“, sono le dichiarazioni di Aidala. L’ufficio distrettuale di Manhattan ha deciso, secondo quanto si apprende dagli Stati Uniti, che non commenterà la decisione di concedere l’appello.

Secondo i rappresentati dell’accusato, durante il processo erano stati violati alcuni diritti nella scelta della giuria, ed erano state ammesse delle prove non relative, che avrebbero reso il processo non equo.

Harvey Weinstein, la condanna per stupro nel 2020

La prima condanna per Harvey Weinstein era arrivata nel 2020. In quel frangente era stata la corte di New York a emanare la sentenza di 23 anni di reclusione per l’ex magnate del cinema e dello spettacolo.

Le accuse avevano riguardato degli episodi, tra il 2006 e il 2013, di abusi sessuali. La condanna era arrivata in relazione alla violenza su una assistente in produzione televisiva, e per aver stuprato una giovane attrice nel 2013.

Al momento l’uomo si trova a LA, in custodia cautelare al Twin Towers Correctional Facility di Losa Angeles. In California Weinstein è in attesa del processo per accuse riguardanti altri reati oltre a quello di stupro. L’uomo è stato incriminato infatti di aggressivo nei confronti di 5 donne.

Dopo il suo arresto, due anni fa, era nato anche un movimento contro gli abusi sessuali nel mondo del cinema, dal nome “MeToo”.