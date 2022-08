Djokovic non parteciperà allo US Open, arriva l’ufficialità!

Nessuna deroga per Novak Djokovic con il serbo che non potrà partecipare alla prossima edizione degli US Open per via della decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.



Niente da fare per Novak Djokovic, come si temeva le rigide regole americane impediranno al tennista serbo di partecipare all’ultimo slam della stagione.

In America è infatti in vigore un decreto che impedisce ai cittadini non regolarmente vaccinati contro il Covid 19 di circolare all’interno del paese.

Il 21volte vincitore slam ha recentemente ribadito la propria volontà di non somministrarsi alcuna vaccinazione motivo per il quale non potrà partecipare all’attesissimo torneo di Flushing Meadows.

Poche ore fa gli organizzatori di New York hanno tolto ogni dubbio dando l’ufficialità alla notizia che già da tempo circolava all’interno del circuito ATP.





Novak Djokovic non parteciperà allo US Open, ecco l’ufficialità!

Nessuna sorpresa nel mondo del tennis, Djokovic allo US Open non ci sarà. Il serbo dopo l’Australian Open dovrà rinunciare anche all’ultimo slam della stagione in seguito alla decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Dopo aver trionfato nell’ultima edizione di Wimbledon il tennista serbo Novak Djokovic non potrà difendere la finale dello scorso anno allo US Open con Daniil Medvedev e Rafael Nadal che lotteranno per il titolo in America senza di lui.

Negli ultimi anni hanno fatto molto discutere le decisioni personali di Djokovic che fin da subito ha dichiarato di non volersi sottoporre al vaccino contro il Covid 19 dividendo a metà la propria tifoseria e scuotendo il mondo del tennis.

Anche durante l’ultima edizione di Wimbledon l’ex numero uno del mondo aveva affermato che vaccinarsi non era un’alternativa, ed ora si ritroverà senza la possibilità di partecipare allo US Open e con la forte probabilità di dover rinunciare anche al torneo di Melbourne in programma nei primi mesi del 2023.

Grande occasione dunque sia per Rafael Nadal che per Daniil Medvedev: i due tennisti avranno la possibilità di disputare lo US Open senza il grande rivale Djokovic con il maiorchino che scende in campo per incrementare il proprio record mentre il russo a New York dovrà difendere il titolo vinto proprio lo scorso anno.

In America gli occhi saranno puntati anche su Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i due tennisti italiani dovranno cercare di disputare un grande Us Open per rilanciarsi dopo aver deluso sia a Cincinnati che a Montreal nelle ultime settimane.