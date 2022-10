Riccardo Guarnieri di UeD, a 20 anni conquistava tutte: ecco com’era | FOTO

By

Riccardo Guarnieri, cavaliere di Uomini e Donne è un playboy. Ma ecco com’era a vent’anni quando aveva già tutte le sue donne ai suoi piedi.

Il programma Uomini e Donne ha dato vita a moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che dopo aver preso parte alla trasmissione hanno avuto modo di intraprendere una carriera nell’ambito televisivo o in altri campi.

Se alcuni come Francesco Arca si sono dati alla recitazione o altri al canto, come Francesco Monte, altri stanno ancora cercando la propria strada e intanto accettano di partecipare a reality show come il Grande Fratello Vip o l’Isola dei famosi.

Riccardo Guarnieri, tra i più amati di U&D

Altri personaggi, invece, sembrano non voler lasciare il programma che ha dato loro la notorietà, ed una di queste è Gemma Galgani che presiede come dama nel trono over da oltre 10 anni.

Ma a soppiantarla e a diventare la protagonista delle ultime due edizioni, è stata Ida Platano, nuova pupilla di Maria De Filippi, che è stata fidanzata con Riccardo Guarnieri e ancora oggi, dopo essersi lasciati molte volte, i due sembrano essere ancora interessati l’un dell’altro.

Solamente che, quando le cose sembrano stiano andando per il meglio, ecco che nasce qualche problema tra i due e nell’ultimo periodo, Ida sembra essere interessata ad un altro uomo, Claudio, un giovane 38nne di Napoli che pian piano sta conquistando il suo cuore.

Intanto, Riccardo, non rimane con le mani in mano e si guarda intorno e sembra essere interessato anche ad altre dame, di cui molte con età inferiore alla sua, venute appositamente nel programma per fare la sua conoscenza.

Riccardo, è stato anche protagonista nel 2018, assieme ad Ida, del programma Temptation Island. Classe 1979, il cavaliere è originario di Taranto e ha conquistato molte donne nel corso della sua vita per via del suo fascino e del suo fisico.

In più occasioni, infatti, Riccardo ha avuto modo di levarsi la maglia e di far notare come i sacrifici fatti con l’allenamento abbia dato i suoi frutti mettendo in mostra un fisico da fare invidia anche ai più giovani.

Riccardo Guarnieri da giovane: foto e curiosità

All’inizio del suo percorso all’interno del programma, il cavaliere aveva ammesso di essersi iscritto al programma per cercare una donna intelligente, bella ed attraente ma che soprattutto, abbia un carattere forte con l’obiettivo di costruire con lui una famiglia e di mettere al mondo dei figli.

Tra alti e bassi, questa persona sembrava l’avesse trovata in Ida, ma tra i due le cose non sono andate per il meglio, anche se c’è qualche telespettatore che è convinto che alla fine di tutto, i due torneranno nuovamente assieme.

Il bel cavaliere nel corso della sua vita ha avuto alcune relazioni ed avventure, ma come lui stesso ha ammesso nessuna di queste è stata molto importante e sembra che nasconda un passato segreto che non è ancora stato svelato.

Per questo motivo, alcuni utenti si sono imbattuti nel suo profilo di Instagram, cercando di scovare qualche indizio, ma quello che hanno trovato sono solo una serie di foto del cavaliere che sfoggia fiero i suoi muscoli.

Scorrendo le foto si può vedere come, Riccardo sia sempre stato attento a mantenere un’ottima forma fisica e andando indietro scorrendo i post si può vedere anche una versione più giovane del cavaliere con i capelli meno brizzolati, ma con sempre un fisico invidiabile.

Di conseguenza, Riccardo Guarnieri è sempre stato un uomo interessante ed ha sempre avuto ai suoi piedi delle bellissime donne di tutte le età, come accade ancora tutt’oggi. Spesso è stato avvistato anche in giro con giovani ragazze, che non sono riuscite ad evitare il suo fascino e si sono lasciate prendere dal suo charme.