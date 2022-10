Poste Italiane cerca personale, nuove posizioni di ottobre: fino a 1500 euro di stipendio

Ecco quali sono le posizioni aperte a Poste Italiane, quali sono gli stipendi ottenibili e soprattutto come inoltrare la richiesta.

Continuate a leggere per scoprire tutte le posizioni aperte di Poste Italiane e come fare per ottenere l’incarico.

Le posizioni aperte in Poste italiane

L’impresa di Poste Italiane ha aperto nuove posizioni, che saranno ricopribili a partire da questa stagione autunnale.

Sono tantissime le figure richieste dall’impresa, alle quali vengono offerti due tipi di contratto, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Naturalmente, la figura più richiesta da una delle aziende più importanti del nostro Paese è sempre quella del portalettere. I lavoratori in questione possono beneficiare di un contratto di 3 – 4.

Per ricoprire questo ruolo è sufficiente avere una patente di guida che consenta di mettersi al volante di uno dei mezzi aziendali a disposizione.

E poi ancora serve essere in possesso di un diploma di maturità. Buone notizie per gli italiani, che possono aspirare a ricevere uno stipendio mensile di circa 1200 euro netti al mese senza avere un’esperienza previa.

Esistono, però, altre figure per le quali Poste italiane ha aperto una ricerca. Si tratta di addetti allo smistamento postale, di consulenti, di figure di front end, di operatori di sportello, ecc.

Ecco quali sono alcune delle posizioni attualmente aperte:

Figure front end: per farsi assumere è fondamentale possedere il patentino di bilinguismo italiano-tedesco a Bolzano

Cyber Security Internship a Roma

Tirocinio pratica forense a Roma e a Napoli

Ingegneri in ambito logistica per SDA Express Courier a Landriano (PV) e Bologna, disponibili a trasferte

Consulenti finanziari con laurea in Economia, finanza, statistica e materie affini

Gli stipendi ai quali queste figure possono ambire vanno dai 1.200 euro ai 1.500 euro al mese.

Ecco come candidarsi

Nel caso in cui fossi in possesso di tutti i requisiti per almeno una delle posizioni, potrai candidarti all’offerta, accedendo al sito web di Poste italiane e cliccando sulla sezione “Lavora con noi”.

Sarà lì che si potranno filtrare le varie posizioni richieste in base anche alla provincia. Per la candidatura, è necessario inoltrare il proprio CV e affrontare un test online, che consiste in una serie di domande in cui usare il ragionamento logico-matematico. Verrà svolto direttamente a casa.

Tutti coloro che supereranno il test verranno contattati dall’impresa, al fine di affrontare la selezione tramite un colloquio individuale.

Successivamente, avverrà una prova pratica di guida di un motomezzo 125cc, nel caso in cui ci si candidasse per la posizione dei postini e portalettere.

Chiunque riuscirà a superare gli step già citati verrà contattato per firmare il proprio contratto a tempo determinato e verrà inserito nel team dell’impresa in questione.

È sicuramente una occasione da prendere al volo. E voi possedete i requisiti in questione e siete pronti per candidarvi e aspirare al posto fisso a Poste italiane? Fateci sapere cosa ne pensate!