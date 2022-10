Riccardo di UeD, avete capito chi è la sua ex? Più celebre di Ida Platano

Nel corso delle varie edizioni di Uomini e Donne sono state tante le persone in cerca d’amore che vi hanno partecipato. Tra il parterre maschile, uno dei cavalieri più conosciuti è, senza dubbio, Riccardo Guarnieri, la cui storia d’amore con la dama Ida Platano ha fatto molto discutere. Ricordate, invece, chi è la ex fidanzata di Riccardo, anch’essa molto famosa? Se la risposta è no, scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, come tutti saprete, è un programma appartenente alla categoria dei dating show, il cui scopo è aiutare le persone a trovare l’anima gemella. Colei che ha ideato e condotto la trasmissione fin dalle prime puntate è Maria De Filippi la quale, con la sua pazienza e i suoi consigli, continua a tutt’oggi a guidare dame e cavalieri nel loro percorso verso l‘amore.

Tra i tanti partecipanti passati per gli studi di UeD non possiamo di certo non menzionare Riccardo Guarnieri, protagonista della travagliata e complessa relazione avuta con una delle dame più celebri del parterre femminile: Ida Platano.

Tra le frequentazioni di Riccardo, però, c’è anche una donna molto conosciuta al grande pubblico, anch’essa protagonista indiscussa proprio del dating show Uomini e Donne. Per scoprire di chi si tratta e qualche dettaglio sulla loro relazione, non vi resta che proseguire la lettura.

Chi è l’ex fidanzata di Guarnieri?

Quando pensiamo agli amori nati a Uomini e Donne, spesso siamo soliti associare il nome di Riccardo Guarnieri a quello di Ida Platano, dimenticando, però, che il cavaliere all’interno del programma ha avuto anche un’altra importante relazione.

Si tratta, infatti, di Roberta di Padua. Riccardo e Roberta si sono frequentati nel corso dell’edizione 2020/2021 del celebre programma e, anche tra di loro, gli alti e bassi non sono di certo mancati.

La frequentazione tra i due è nata dopo la rottura definitiva tra Riccardo e ida. Roberta ha sempre insistito nel chiedere al cavaliere l’esclusiva; Guarnieri, dal canto suo, si è mostrato restio a concedergliela.

Tra discussioni e rappacificamenti, nel mese di marzo 2021 Roberta e Riccardo hanno lasciato il programma insieme, e hanno iniziato a vivere e coltivare il loro sentimento lontano dalle telecamere. La storia tra i due, però, non ha funzionato, e dopo pochi mesi, hanno deciso di dirsi addio.

L’ultima discussione tra Ida e Riccardo

Archiviata la relazione con Roberta Di Padua, nell’edizione attualmente in corso di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è tornato a far parte del parterre maschile, così come Ida Platano continua a ricoprire il suo ruolo di dama. Nonostante Ida stia frequentando altri uomini e Riccardo abbia esternato il suo interesse per la tronista Federica, tra i due continuano a esserci ancora tante questioni in sospeso.

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 3 ottobre, Ida e Riccardo si sono seduti, ancora una volta, al centro dello studio, e dopo un acceso confronto, si sono salutati con un dolcissimo abbraccio. Ci sono ancora altri capitoli da scrivere nel diario della loro storia? Per scoprirlo, non ci resta che continuare a seguirli.