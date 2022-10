Cipolla aperta sul comodino, perché potresti lasciarla lì prima di andare a letto

La cipolla aperta sul comodino è un toccasana per tutti quanti oltre ad essere un rimedio naturale delle nonne. Ecco perché usarla sempre.

La cipolla non manca mai nelle case degli italiani e si usano in cucina ogni giorno. Si possono mangiare crude oppure cotte, insaporire i vai piatti e fare in modo che siano uno degli ingredienti principali in cucina.

Le nonne hanno sempre utilizzato le cipolle anche per i loro effetti benefici, perché sono ottime per l’organismo e primi malanni di stagione. Per esempio, avete mai provato a mettere una cipolla aperta sul comodino vicino al letto? L’effetto vi lascerà totalmente senza parole.

Quali sono i tanti usi della cipolla?

Prima di scoprire quali sono gli effetti di una cipolla aperta sopra il comodino di notte, cerchiamo di indagare sui vari usi che si possono fare suggeriti dalle nonne. Una volta si evitava di usare sciroppi o similari per una questione di budget, per questo motivo ancora oggi ci si può avvalere di rimedi naturali per combattere la tosse – la nausea o ogni altro sintomo del corpo umano.

La cipolla può essere usata per la preparazione di un decotto, facendola bollire per dieci minuti e poi filtrarla. Per rendere il gusto gradevole consigliamo di aggiungere del miele.

Per sfruttare tutte le sue proprietà è possibile anche preparare un ottimo impacco di cipolle, ottimo per quando non si respira al meglio. Tagliare una cipolla e cuocerla per due minuti, poi avvolgerla dentro uno straccio di cotone e lasciarla sul petto per almeno 30 minuti.

Quando la tosse è grassa, il decotto di cipolla è una medicina naturale. Basterà bollire una cipolla tagliata a pezzi per dieci minuti, filtrare e lasciare raffreddare. Anche in questo caso il miele può aiutare ad addolcire il gusto.

In inverno via libera alla zuppa di cipolle, piatto della tradizione che può essere impreziosito anche da altri ingredienti. In ogni caso la cipolla è un rimedio naturale fantastico, ma le nonne usano metterne una aperta sul comodino per ottenere un risultato mai visto prima.

Cipolla aperta sul comodino: perché è benefica?

La cipolla è indicata come rimedio naturale per sconfiggere tosse, raffreddore e sintomi fastidiosi che arrivano sempre durante la stagione fredda. Per ripetere quello che facevano le nonne, tagliare una cipolla a metà e lasciarla sul comodino vicino al letto.

Questo semplice gesto è ideale per godere dei benefici degli effluvi per le vie respiratorie. Le sue proprietà sono antibatteriche, antibiotiche e antisettiche oltre che espettoranti per alleviare tutti i sintomi di tosse e raffreddore.

L’odore nella stanza non è piacevole, ma considerando i suoi benefici ci si può fare in fretta l’abitudine. Una cipolla aperta è anche ideale per eliminare i batteri che ci sono nell’aria, ripulendo l’ambiente.