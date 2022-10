Glicemia alta, si riduce (e di molto) grazie a questa insospettabile spezia

Come ridurre e tenere sotto controllo la glicemia alta? C’è una spezia molto amata e usata tutti i giorni che può aiutare ed è ottima.

Tenere sotto controllo i valori della glicemia è molto importante, soprattutto per i soggetti che tendono ad averla molto alta. Inutile dire che i controlli sono molto importanti, così come adottare una tipologia di alimentazione equilibrata con uno stile di vita sano. Non solo, ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a tenerla sotto controllo e una spezia in parcolare la riduce nell’immediato. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Prevenzione e attenzione contro la glicemia alta

Per abbassare la glicemia è importante che ci siano dei piccoli accorgimenti a tavola e nel proprio stile di vita. Questo valore è una concentrazione di glucosio nel sangue ed è formato dal contenuto di zuccheri che si trovano all’interno dei cibi che vengono ingeriti durante un pasto o il giorno. Si tratta di zuccheri, carboidrati e glucidi.

Oltre a fare i controlli annuali da uno specialista del settore, si consiglia una cucina povera di condimenti optando per le spezie che aiutano a mantenere il livello della glicemia basso. Una in particolare, molto amata e utilizzata, la abbassa facendo in modo che non ci siano infiammazioni di alcun tipo e che il metabolismo funzioni a dovere.

Glicemia alta e rimedi naturali, cosa usare?

Prima di conoscere la spezia che abbassa i valori della glicemia, conosciamo quelle che sono le altre spezie ideali per condire gli alimenti e mantenere i livelli corretti.

Tra questi c’è la curcuma che è un antiossidante naturale oltre che antinfiammatorio, con proprietà che proteggono il fegato (dove si deposita il glucosio che è in eccesso). Una spezia ideale per il condimento dei piatti, da usare in polvere oppure già conenuta all’interno di alcuni cibi specifici. Non mancano le tisane e le bevande, oltre che gli integratori che andrebbero assunti solo dietro parere del medico.

A questa aggiungiamo la cannella, la spezia natalizia che aiuta a realizzare mille ricette in cucina. A chi ama il suo gusto particolare verrà facile utilizzarla ed è ottimale per la protezione dell’organismo, il corretto funzionamento del fegato e per tenere sotto controllo il livello dello zucchero nel sangue.

Da non dimenticare il curry che migliora il metabolismo degli zuccheri, riduce l’uso di altri condimenti come il sale e contrasta l’aumento del colesterolo cattivo.

La spezia ottima per abbassare la glicemia alta

C’è una spezia ottima e conosciuta in ogni parte del mondo che può essere l’alleata perfetta ogni giorno. Tra le sue tante proprietà e benefici, abbassa la glicemia quando alta e mantiene i suoi valori corretti giorno dopo giorno.

Il suo consumo è versatile e semplice, insaporendo i piatti oppure consumando degli snack veloci o una buonissima tisana invernale riscaldante. Insomma, il mondo a base di zenzero è così vasto che si può trovare veramente tutto quello che si desidera aiutando il corpo a mantenere i livelli della glicemia bassi e un buon apporto di potassio.